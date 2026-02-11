Ahorro de 200 euros para las familias de Málaga: los pediatras celebran la nueva vacuna gratuita frente al rotavirus

Andalucía inicia este mes de febrero la vacunación sistemática y gratuita frente al rotavirus, una de las causas más frecuentes de gastroenteritis aguda en la infancia que provoca un elevado número de hospitalizaciones, especialmente en los primeros años de vida.

Se trata de una de las grandes novedades del calendario de vacunaciones e inmunizaciones para 2026 que ha introducido la Junta de Andalucía y que ha sido recibida con satisfacción por los pediatras, que desde hace años reclamaban su inclusión.

El pediatra y presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro, se ha mostrado "totalmente a favor” de esta decisión y ha celebrado que, por fin, se ofrezca de manera gratuita a todos los lactantes. “Me parece muy bien. Todo lo que sea invertir en vacunas, se invierte en calidad de vida y en protección a los niños”, ha afirmado.

Ahorro para las familias

Desde hace años, como ha señalado Navarro, los pediatras vienen recomendando la vacuna del rotavirus. Sin embargo, al no estar incluida en el calendario oficial, las familias debían asumir el coste, que rondaba los 200 euros, como recordó el pasado lunes el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, al anunciar su introducción en el calendario oficial de vacunación.

“Las familias no tendrán que desembolsar entre 140 y 190 euros por las dos dosis de esta vacuna que recomiendan todos los pediatras”, expuso el consejero, que precisó que todos los lactantes recibirán la inmunización con una pauta de dos dosis, a los dos y cuatro meses de edad.

Calendario completo

Sanz aprovechó también para subrayar que el calendario de vacunaciones e inmunizaciones de Andalucía es “uno de los más amplios y completos del país”, a los que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) destinará más de 150 millones de euros.

Asimismo, recordó que, en los últimos siete años, el Gobierno de Juanma Moreno ha incorporado otras vacunas que han supuesto un “importante ahorro para las familias”, como la del virus del papiloma humano en chicos, la gripe, la meningitis B y la meningitis ACWY en la primera infancia, la inmunización frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para los más pequeños, la tosferina en adolescentes y neumococo conjugada y herpes zóster en adultos”.

“Tenemos ahora mismo un calendario vacunal redondo”, afirmó la semana pasada a La Opinión de Málaga la presidenta de la Asociación Andaluza de Pediatría de Atención Primaria (Andapap) y coordinadora del Grupo de Vacunas, Leonor Quesada, que también destacó los beneficios de la vacuna frente al rotavirus. “Creo que estamos de enhorabuena de que por fin tengamos la vacuna”, concluyó.

Vacunación contra el VRS en Málaga / La Opinión

Aumentar la cobertura

Por su parte, Navarro ha resaltado que, al no estar subvencionada, la cobertura frente al rotavirus no era elevada. “Había personas que no la podían comprar o que se les olvidaba”. Sin embargo, ahora, con su incorporación al calendario oficial, el presidente del Colegio de Médicos confía en que aumenten significativamente las tasas de vacunación, lo que permitirá “controlar las infecciones por rotavirus, sobre todo en la población para la que es más grave, que son los niños menores de un año”. En este sentido, ha remarcado que tanto Málaga como Andalucía tienen una cobertura vacunal infantil “muy alta”

“Al introducirse en el calendario vacunal van a aumentar las coberturas, que es la mejor forma de erradicar o controlar una enfermedad infecciosa”, ha subrayado Navarro, que ha recordado que los pediatras siempre han defendido la incorporación de esta vacuna, al igual que ocurrió con la vacunación frente al virus respiratorio sincitial o la meningitis B.

Reducir ingresos

Otro de los grandes beneficios que aportará esta nueva vacuna gratuita, según el presidente del Colegio de Médicos, es que ayudará a reducir los ingresos hospitalarios por rotavirus. “Es una enfermedad que provoca a los niños una enteritis, una diarrea, pero hay niños que se ponen muy mal y necesitan ingreso hospitalario, dependiendo del peso, de la edad y una serie de circunstancias sobreañadidas. Y lo que hay que evitar es, sobre todo, la gravedad del rotavirus en algunos niños evitándole el ingreso”, ha explicado.

El rotavirus es un virus intestinal que se transmite por vía fecal-oral y cuyo contagio puede producirse a través del contacto con otros niños enfermos en guarderías o colegios, así como con padres o cuidadores, generalmente mediante las manos o los objetos que se manipulan.

Un lactante ingresado / EFE

Navarro ha incidido también en el ahorro económico que supone esta medida, no solo para las familias, sino también para la Administración. “Las vacunas, a largo plazo, económicamente son beneficiosas. Es mucho más potente el gasto que provoca las secuelas y patologías graves, además del daño que le hace evidentemente al niño, que lo que puedas invertir en vacunas”, ha defendido.

“La vacuna, desde mi punto de vista, es un signo de equidad entre toda la población. Es decir, todos los niños tienen los mismos derechos. No puede tener un niño más o menos derechos por su código postal. Todos tienen que tener los mismos derechos y, por supuesto, las vacunas es lo que provoca más equidad y más igualdad entre todos los niños”, ha concluido.

Según ha informado la Junta de Andalucía, para la vacuna del rotavirus se realizará también el rescate de los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2025 que no hubieran iniciado o terminado su pauta de vacunación, siempre que tengan aún menos de 20 semanas de vida para la 1ª dosis.

Otras novedades del calendario

Las otras grandes novedades que incorpora el calendario vacunal para 2026, es el adelanto de la segunda dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis), que pasa de administrarse de los 3 años a los 2 años. La misma medida se aplica a la vacuna contra la varicela.

Por otro lado, se extiende la edad de vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) hasta los 21 años. La indicación hasta ahora abarcaba a chicos y chicas de 12 a 18 años.

Entre las novedades en la vacunación para adultos, destaca que en la vacunación frente al neumococo conjugado en adultos se amplía la franja de edad desde los 60 hasta los 80 años. En el caso del herpes zóster, se realizará un rescate de las personas de 66 y 67 años (cohortes de 1959 y 1960) que no hayan iniciado o completado la pauta de dos dosis.