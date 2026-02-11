La Cámara de Comercio de Málaga reforzará la internacionalización de las empresas locales con misiones en diez países

La Cámara de Comercio de Málaga reforzará en 2026 su apuesta por la internacionalización empresarial con un plan que contempla misiones comerciales multisectoriales en mercados estratégicos, actuaciones específicas para el sector turistico y la consolidación del Hub Málaga Export. Así, la Cámara impulsará misiones multisector en México, China, India, Costa de Marfil, Senegal y Ghana, además de otras específicas para el ámbito empresarial del turismo en Alemania, Reino Unido, Canadá, México y Colombia.

El programa para este 2026 ha sido anunciado este miércoles por el presidente de la Cámara, José Carlos Escribano, y la presidenta de la comisión de Internacionalización, Mari Paz Hurtado. Málaga ha cerrado el año 2025 con más de 3.100 millones de euros en exportaciones (falta aún el dato del mes de diciembre), manteniendo una "evolución favorable" en los últimos años. No obstante, han resalado que la provincia continúa por debajo de los primeros puestos en el ranking nacional, lo que pone de manifiesto "un margen de mejora".

"El dato de crecimiento es positivo y confirma que vamos en la dirección adecuada, pero no podemos conformarnos. Málaga tiene potencial para exportar mucho más y, sobre todo, para que un mayor número de empresas se incorporen de forma estable a los mercados internacionales. Nuestro reto no es solo exportar más, sino hacerlo de manera sostenida y con un tejido empresarial cada vez más competitivo", ha señalado Escribano.

La estructura exportadora de la provincia presenta una "amplia variedad" de productos, aunque con una clara concentración sectorial. Casi el 50% de las exportaciones corresponden al sector agroalimentario, mientras que el 37% se vincula a productos industriales y tecnológicos. Desde la Cámara se insiste en la necesidad de "ampliar la base exportadora e incentivar a nuevas empresas a iniciar procesos de internacionalización".

En busca de una estructura de exportaciones "más equilibrada"

"El agroalimentario es un pilar fundamental de nuestras exportaciones, pero debemos seguir avanzando hacia una estructura más equilibrada, en la que cada vez más empresas industriales, tecnológicas y de servicios encuentren en la internacionalización una vía natural de crecimiento", ha subrayado el presidente.

Junto al comercio exterior de bienes, la exportación de servicios gana peso de forma progresiva en la economía malagueña. La Cámara destaca que empresas vinculadas a servicios a empresas, software, consultoría y sectores tecnológicos están abordando cada vez con mayor frecuencia su salida a mercados internacionales.

"Málaga cuenta con un ecosistema empresarial muy dinámico en servicios avanzados y tecnología. La internacionalización de estos servicios es clave para posicionar a la provincia en mercados exigentes y de alto valor añadido y desde la Cámara vamos a seguir apoyando decididamente este proceso", ha afirmado Escribano.

El presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano, y la presidenta de la comisión de Internacionalización, Mari Paz Hurtado. / L. O.

El 75% de la exportación, a la UE

Por su parte, Mari Paz Hurtado ha precisado que, desde el punto de vista geográfico, el 75% de las exportaciones malagueñas se dirigen actualmente a la Unión Europea, mientras que el 25% restante tiene como destino mercados como Estados Unidos, Reino Unido, China, Marruecos, Corea del Sur o Arabia Saudí.

La Cámara recuerda que la Unión Europea es el "mercado natural" para las empresas malagueñas, pero ha defendido la diversificación de mercados como elemento fundamental "para reducir riesgos, ganar resiliencia y mejorar la competitividad de las empresas malagueñas".

El número de empresas exportadoras regulares, es decir, aquellas que exportan de forma continuada durante al menos tres años consecutivos, se sitúa en torno a las 1.000 empresas en nuestra provincia. "Nuestro objetivo es aumentar progresivamente esta cifra y consolidar una base empresarial internacionalizada, estable y preparada para competir en mercados cada vez más complejos", ha expuesto Escribano.

Málaga Export Hub

Otro de los proyectos estratégicos es el Hub Málaga Export, que se consolida como comunidad de referencia para empresas exportadoras líderes de la provincia, con más de 40 empresas integradas.

"Es mucho más que una red de empresas, es un espacio de colaboración, intercambio de conocimiento y generación de oportunidades reales de negocio internacional. Queremos que sea un punto de encuentro para compartir experiencias y crecer juntos en los mercados exteriores", ha señalado el presidente de la entidad cameral.

Entre 2023 y 2025, la Cámara de Comercio de Málaga ha atendido directamente a más de 300 empresas, gestionado más de 400 consultas, y apoyado a más de 150 empresas beneficiarias de programas europeos, con un presupuesto total gestionado de 2,3 millones de euros.

"2026 va a ser un año clave. Vamos a intensificar nuestra presencia en mercados estratégicos y a acompañar a las empresas con planificación, formación y contactos reales. La internacionalización no es una opción, es una necesidad estratégica para el crecimiento sostenible de Málaga, y desde la Cámara vamos a seguir liderando este proceso con determinación y cercanía a las empresas", ha explicado Hurtado.