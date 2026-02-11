CCOO denuncia el "grave deterioro" del Edificio Blanco de la Junta en Málaga y advierte del riesgo de incendio en las plantas de parking

El sindicato CCOO de Málaga ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por lo que califica como "mal estado" del conocido como 'Edificio Blanco', la única sede administrativa de la Junta de Andalucía en la capital catalogada como de Uso Múltiple. "A pesar de que el inmueble fue reformado exteriormente en 2015, su interior permanece prácticamente sin cambios desde su inauguración en la década de los 70, acumulando un progresivo deterioro que afecta tanto a las personas trabajadoras como a la ciudadanía que acude diariamente a realizar trámites", ha afirmado este miércoles el sindicato.

El edificio, situado en la avenida de la Aurora, cuenta con 14 plantas sobre rasante y tres plantas subterráneas destinadas a aparcamientos. Según CCOO, entre los problemas "más visibles" se encuentran las "goteras aparecidas en numerosos despachos" tras las recientes lluvias, así como el "estado de deterioro" de los aseos de la planta baja, de uso habitual por parte del público.

El delegado de prevención de riesgos laborales de CCOO en el Comité de Seguridad y Salud de la Junta de Andalucía en Málaga, Juan José Cómitre, ha explicado en un comunicado que el sindicato viene denunciando esta situación desde 2021. Según señala Cómitre, la Junta llegó a incluir partidas presupuestarias para la remodelación del edificio en los ejercicios de 2023 y 2024, pero estas nunca se ejecutaron.

“Ahora vuelven a incluir crédito presupuestario en 2026. ¿Será un nuevo brindis al sol en clave electoralista? Al final nunca hay fondos para sacar del abandono a esta sede administrativa”, ha afirmado.

"Múltiples problemas" de gestión, infraestructuras e inversión

El delegado sindical subraya que los "múltiples problemas" del inmueble están "perfectamente identificados" en el Plan de Autoprotección del edificio, un documento técnico obligatorio para la prevención y control de riesgos. Según CCOO, el citado plan, en su última actualización, pone de manifiesto "graves deficiencias" que se agrupan en tres grandes bloques: "problemas de gestión, de infraestructuras y de inversión".

"Entre los problemas de gestión destacan las vías de evacuación obstruidas por mobiliario, la acumulación de grandes cantidades de papel sin medidas de seguridad, mobiliario obsoleto pendiente de retirada, espacios inutilizados mientras se mantienen alquileres de otros centros administrativos, y un almacenamiento innecesario y desordenado. En cuanto a las infraestructuras, el plan señala la necesidad de mejorar la resistencia al fuego de puertas, renovar cableados, adaptar ascensores, dotar de ventilación forzada a determinadas instalaciones y realizar otras actuaciones técnicas esenciales", detalla el sindicato.

Respecto a las inversiones pendientes, el documento contempla actuaciones como la construcción de una escalera de emergencias fija hasta la vía pública, la conversión del montacargas en un ascensor de emergencias o la instalación de un local de primeros auxilios, entre otras medidas imprescindibles.

Aparcamiento con materiales inflamables

No obstante, CCOO alerta de que la situación "más grave" se concentra en las tres plantas de aparcamientos, donde se acumulan "cientos de vehículos" junto a más de 1.000 metros cuadrados de archivos "sin las debidas medidas de seguridad", bombonas de oxígeno, combustible, mobiliario viejo y otros materiales inflamables. A ello se suma la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, lo que, según el sindicato, "incrementa notablemente el riesgo en caso de incendio y podría derivar en una catástrofe".

El sindicato califica así de "temeridad y gravísima irresponsabilidad" mantener en el estado actual estas dependencias, "por las que transitan a diario cientos de personas trabajadoras y usuarias". La central reclama la puesta en marcha de un plan integral de inversión que permita renovar y optimizar las infraestructuras, mejorar la prestación de los servicios públicos y ofrecer a la ciudadanía "un centro administrativo seguro, eficiente y acorde a las necesidades actuales".

Responsabilidad administrativa y penal

Finalmente, CCOO recuerda la "posible responsabilidad administrativa y penal" de las personas responsables de la gestión del Edificio de Usos Múltiples y confía en que la Inspección de Trabajo actúe con rapidez.

"Esperamos que la Junta adopte de una vez por todas las medidas necesarias, reduzca los riesgos e invierta el crédito adecuado para dotar al ‘Edificio Blanco’, auténtica seña de identidad de Málaga, de unas infraestructuras dignas y seguras, como merece la ciudadanía", concluye el sindicato.