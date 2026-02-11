El cierre de la MA-6101 se suma a las más de diez carreteras cortadas en la provincia de Málaga

Continúan los cortes de carreteras de la provincia de Málaga, alcanzando ya las diez vías pertencientes a la red provincial, cortadas o limitadas al tráfico.

El último corte ha sido la carretera MA-6101 a la altura de la barriada de La Parrilla, en el municipio de Villanueva de Algaidas, por colapso de la plataforma, la noche del martes.

La plataforma de la carretera MA-6101 en Villanueva de Algaidas ha colapsado a la altura de la barriada La Parrilla / L.O

Carreteras cortadas

Así, la Diputación de Málaga actualiza la información sobre el estado de la red provincial de carreteras.

Seis de estas vías se encuentran en la comarca de la Serranía de Ronda: MA-8401, de Benaoján a Cortes de la Frontera; MA-8306, Benalauría; MA-8302, Genalguacil; MA-7402, al yacimiento arqueológico de Acinipo; MA-7300, de Igualeja a Pujerra; y MA-8406, Venta de La Leche. Son estas dos últimas las que están cortadas únicamente al tráfico pesado.

Por otra parte, en la comarca de la Axarquía están cerradas la MA-3102 (Colmenar) y la MA-4105 (de Canillas de Aceituno a Sedella) Y en la comarca de Antequera, la MA-6406 (Almargen) y la MA-6101 (Villanueva de Algaidas).