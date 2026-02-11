La borrasca Marta deja dos colegios de Málaga aún sin clases

La Borrasca Marta ha obligado cancelado clases y desalojado municipios. Y aunque la provincia recuperara poco a poco la normalidad, sigue latente las consecuencias de este temporal. Destrozos en el campo, carreteras anegadas y colegios que aún no han podido volver a la actividad lectiva.

En Málaga, son dos los centros educativos que siguen con las clases suspendidas. Se trata de los centros educativos de Cartajima y Parauta. El temporal ha provocado grietas en distintos puntos del municipio, incluida una en el colegio Alto Genal de Cartajima. Por ello, la Junta de Andalucía mantiene suspendida la actividad lectiva presencial en este municipio, a la espera de la evolución que pueda tener la situación en los próximos días.

En Parauta, el colegio Alto Genal ha tenido que ser cerrado de urgencia debido a desprendimientos. Además, existen cuatro rutas de transporte escolar en las que no se puede prestar servicio debido a problemas en los accesos o cortes de carretera.

23 centros cancelados en Andalucía

Esta situación afecta no solo a Málaga, sino también a casi todas las provincias de Andalucía. La Junta mantiene la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos para el miércoles, salvo en determinados municipios y centros educativos concretos, debido a riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por cortes de carreteras o daños en sus instalaciones debido al temporal de los últimos días.

En total, son 23 los centros afectados, de los cuales 11 pertenecen a la provincia de Cádiz y 6 a la de Sevilla. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de cada centro.

Por otro lado, 25 rutas de transporte escolar siguen sin servicio debido a los daños en las infraestructuras y accesos.