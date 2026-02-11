Denuncian que pacientes frágiles esperan "horas o días" una cama en el Clínico de Málaga

La junta de personal del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha denunciado la "saturación crónica" del área de Observación de Urgencias, donde hay una "presencia constante de pacientes frágiles ubicados en sillones durante horas o incluso días, a la espera de una cama hospitalaria".

En un comunicado, ha señalado que "de forma habitual", el área de Observación cuenta con un número elevado de camillas X, utilizadas para la atención de pacientes frágiles, de edad avanzada y con múltiples patologías, que "permanecen en ellas durante periodos prolongados de tiempo". Estas camillas "no pueden considerarse camas hospitalarias ni reúnen las condiciones necesarias para estancias prolongadas ni para la atención que este perfil de pacientes requiere", ha indicado. A ello se suma la "presencia constante de pacientes frágiles ubicados en sillones durante horas o incluso días, a la espera de una cama hospitalaria".

Se trata de personas con "patologías complejas, deterioro funcional o necesidades asistenciales continuadas, que no deberían permanecer en estas condiciones", ya que "compromete su seguridad, confort y evaluación clínica", ha advertido la junta de personal (FTPS, CCOO, CSIF, UGT, SATSE y SMA).

La "saturación" del servicio de Urgencias provoca "una sobreocupación permanente" de los espacios asistenciales, con pacientes pendientes de ingreso que no pueden ser trasladados a planta por la falta de camas disponibles, ha sostenido.

En este contexto, "se han producido desenlaces clínicos desfavorables" en pacientes que se encontraban en camillas del área de Observación, una circunstancia que "genera una profunda preocupación desde el punto de vista asistencial, organizativo y humano", ha señalado.

La junta de personal considera que "existen medidas organizativas que podrían contribuir a mejorar de forma inmediata esta situación", entre ellas la apertura de la unidad de Respiratorio, que posibilitaría el traslado de pacientes frágiles a camas hospitalarias para garantizar "una atención más adecuada a su estado clínico".

Preguntado sobre esta denuncia de la junta de personal, el Hospital Clínico ha eludido pronunciarse al respecto.