Desmantelado un grupo que distribuía cocaína desde Málaga en coches caleteados

Una operación de la Policía Nacional ha desmantelado un entramado presuntamente dedicado a distribuir por toda España cocaína que ocultaban en vehículos caleteados. La investigación ha revelado que el grupo alquilaba villas de lujo en Málaga y Sevilla a las que sus suministradores acudían con coches que contaban con espacios creados expresamente para transportar la droga escondida hasta Madrid. Una vez en la capital de España, otra parte de la organización trasladaba la mercancía a distintos puntos del país.

Los agentes estiman que el grupo conseguía 30.000 euros por kilo que llegaba a su destino y que tenían capacidad de mover varias toneladas al año. Las pesquisas han culminado con la detención de 26 personas y la intervención de 460 kilos de cocaína, dinero y vehículos con sistemas complejos de accionamiento para el acceso a estos compartimentos. Doce de los arrestados han ingresado en prisión como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales.

La Dirección General de la Policía ha informado este miércoles que la investigación se inició en abril, fecha en la que los agentes detectaron una organización que podía estar dedicándose al tráfico de cocaína desde Andalucía. Esto se confirmó con la intervención en unos controles que revelaron en dos vehículos transportaban 33 y 160 kilos de droga, respectivamente, repartidos en varios paquetes ocultos en caletas de gran tamaño a las que se accedía accionando a través de un sistema muy sofisticado. Esas aprehensiones llevaron a los investigadores a realizar seis entradas y registros en viviendas de Sevilla (1), Málaga (1), Toledo (1) y Madrid (3), actuaciones que sumaron cinco detenidos y la incautación de otros 90 kilos de cocaína y cuatro vehículos con sistema de ocultación.

Tras esta primera fase, los investigadores detectaron en noviembre que la organización volvió a usar el mismo modus operandi, aunque esta vez añadieron contravigilancias que realizaban desde otro vehículo que hacía de lanzadera para detectar posibles controles. Esto no impidió que los investigadores presenciaran en Barcelona un intercambio en la vía pública de una gran cantidad de dinero, 725.000 euros escondidos en bolsas de la compra que conllevó la detención de tres personas. Dos registros en Madrid, uno en una vivienda y otro en un hotel, y otro en Guadalajara, permitió localizar maletas que escondían 177 kilos de droga y arrestar a otros tres individuos más.

Golpe final

A finales de ese mes, la Policía Nacional culminó la operación con ocho entradas y registros en Madrid (7) y Toledo (1) así como la incautación de 4,5 kilos de cocaína, más de 63.000 euros y ocho vehículos, de los cuales dos contenían caletas de gran almacenamiento. En esta fase fueron detenidas otras 14 personas que, al igual que el resto de miembros de esta trama, pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública y blanqueo de capitales.