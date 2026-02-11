Sucesos
Un detenido en Mijas por vender cocaína en la vía pública
Un conductor ha sido detenido en Mijas por vender cocaína en la vía pública, concretamente en el núcleo de población de Las Lagunas.
Los hechos tuvieron lugar el 31 de enero, según afirman desde la Policía Local, cuando los agentes de paisano observaron en calle Córdoba como un varón en actitud sospechosa recibía un envoltorio blanco por parte de otro individuo a cambio de dinero.
El comprador manifestó haber recibido a cambio de dinero un envoltorio con cocaína, que fue intervenida. Una vez identificado y cacheado el vendedor, los agentes le encontraron dinero fraccionado y tres envoltorios con cocaína preparados para su venta, los cuales también fueron intervenidos.
El vendedor fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública, y fue trasladado a Guardia Civil para su puesta a disposición judicial.
Actividad sospechosa en los campos de golf
De otra parte, la Policía Local de Mijas también ha informado de la identificación de tres varones sospechosos en las proximidades de uno de los campos de golf de la ciudad.
Tras ser advertidos de la situación, el pasado viernes 6 de febrero, los agentes observaron a dos varones con actitud sospechosa junto al vallado perimetral de uno de los campos, momento en el cual, un vehículo estacionado en la zona, se aproximó para recogerlos.
Una vez identificados los individuos, los agentes comprobaron que tenían antecedentes por robos y hurtos, si bien no les constaba ninguna causa pendiente con la justicia, por lo que pudieron marcharse finalmente del lugar.
