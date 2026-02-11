Elecciones en AUMAT: los taxistas de Málaga reeligen a Miguel Martín como su presidente

La Asociación Malagueña de Autónomos del Taxi (AUMAT) ha celebrado sus elecciones internas en un clima de continuidad, ya que la actual Junta Directiva se ha presentado sin oposición, un hecho inédito en décadas y que refleja un amplio respaldo a la gestión de Miguel Martín.

Durante la gestión de la Junta Directiva saliente, se han logrado avances para el sector, entre los cuales destaca la mejora en las condiciones económicas de los taxistas. Un logro clave ha sido el reajuste de las tarifas del taxi durante cuatro años consecutivos, un esfuerzo que ha permitido garantizar la viabilidad económica de los profesionales del sector.

AUMAT también ha trabajado para modernizar y optimizar los servicios ofrecidos a sus socios. Se ha conseguido implantar más de 30 vehículos de sustitución en Málaga capital y en la Costa del Sol, brindando a los taxistas una solución operativa ante averías o incidentes. Además, la modernización de las instalaciones de la asociación ha sido una prioridad, con la mejora de las zonas comunes y la gasolinera, y la implementación de medidas de sostenibilidad como la instalación de placas solares y la creación de una electrolinera con precios competitivos para los socios.

En cuanto a la defensa jurídica del sector, AUMAT ha reforzado su lucha contra las VTC, logrando la paralización de 1.500 licencias nuevas en Andalucía y exigiendo que se cumpla la normativa vigente para evitar la competencia desleal.

Proyectos para el nuevo mandato

Con estos avances como base, la nueva Junta Directiva se ha comprometido a seguir trabajando en la mejora de los servicios a los socios, a fortalecer la acción institucional, y a defender los intereses del taxi ante las administraciones públicas. Entre los objetivos para los próximos cuatro años se incluyen la actualización de los estatutos, la mejora del servicio en el aeropuerto, y la creación de la figura de los delegados de paradas.

Nueva junta directiva

La candidatura elegida la encabezada Miguel Ángel Martín Martín como presidente, acompañado por Juan Antonio García Cuenca, vicepresidente; David Torés Pacheco, secretario; Cristóbal Rodríguez del Pino, tesorero; José Manuel García López, interventor; Javier Ruiz Ballesteros, vocal-portavoz; Francisco Talaverón Lastra, vocal; y José Daniel Martos Pérez, vocal.