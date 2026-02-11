Huelga de médicos en Málaga del 16 al 20 de febrero: estas son sus principales reivindicaciones

Los médicos de Málaga, y todo el país, volverán a colgar sus batas la semana que viene. Será una huelga de cinco días, del lunes 16 hasta el viernes 20 de febrero, para mostrar su rechazo a la reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y reclamar uno propio que recoja las particularidades de la profesión médica.

Se trata de la cuarta huelga que llevan a cabo los facultativos en menos de un año por este motivo y que, en principio, se prolongará hasta junio. En esta nueva convocatoria, los médicos están llamados a parar una semana de cada mes: del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Como pistoletazo de salida tendrá lugar una gran manifestación en Madrid el próximo sábado 14 de febrero, a la que asistirá el Sindicato Médico de Málaga (SMM). Para facilitar el desplazamiento a aquellos que quieran acudir, el sindicato ha fletado un autobús gratuito cuyas plazas, según informa su presidente, Antonio Martín, ya están completas.

Manifestación en Málaga

A nivel provincial, hay programada una concentración y marcha para el miércoles 18 de febrero a las 12.00 horas. Comenzará en la Plaza de la Marina y continuará por calle Larios hasta la Plaza de la Constitución. Además del SMM, estarán presentes la Asociación MIR España, la delegación de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Málaga y el Colegio de Médicos de Málaga, que apoya la convocatoria de huelga.

En el caso de la provincia de Málaga están llamados a secundar el paro más de 5.700 médicos que trabajan en la sanidad pública. La última convocatoria de huelga, que se extendió durante cuatro días —del 9 al 12 de diciembre—, provocó la suspensión de más de 308.00 consultas médicas en toda Andalucía, además de 18.181 pruebas diagnósticas y 4.044 intervenciones quirúrgicas, según datos facilitados por la Consejería de Sanidad.

¿Por qué van a la huelga?

El motivo de la huelga es el mismo que en las anteriores ocasiones: mostrar su rechazo absoluto al nuevo Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal sanitario que ejerce en el Sistema Nacional de Salud.

El presidente del SMM destaca que, además, en esta ocasión la convocatoria aglutina a todos los sindicatos profesionales y plataformas médicas. “Ahora se ha organizado con la unión de todos”, ha subrayado. “Es una vergüenza que no se nos haya escuchado”, sostiene Martín, que asegura que no van a rendirse.

Su principal reivindicación es la creación de un Estatuto Propio que reconozca las singularidades de la profesión médica. En este sentido, desde el Sindicato Médico Andaluz (SMA) recuerdan que el colectivo médico es una minoría en el sistema sanitario público —un 10-15% de los trabajadores—, por lo que el resto de colectivos son mucho más numerosos y en las elecciones sindicales logran una representación mucho más alta. Por ello, explican, los sindicatos que se sientan a negociar en nombre de todos no conocen a fondo la realidad de la profesión médica, lo que deriva en condiciones “profundamente injustas” para el colectivo.

Concentración contra el borrador del Estatuto Marco de la profesión médica del 9 de diciembre de 2025 / Gregorio Marrero " / LMA

Reconocimiento profesional

Otro de los puntos que más polémica ha generado es la intención del Ministerio de incluir a todos los sanitarios en el mismo grupo profesional (A1), de tal forma que se equiparan las titulaciones de grado de 240 créditos con la de 360 créditos de los médicos, que, tras estudiar seis años de carrera, deben preparar una oposición, aprobar el MIR y completar cuatro o cinco años más de formación especializada.

“Estamos indignadísimos porque nos parece una vergüenza que nosotros no podamos ascender en esas categorías”, subraya el presidente del SMM, que insiste en que no solo no se puede equiparar a nivel de formación, sino tampoco de responsabilidad. “Quien hace la historia clínica, quien diagnostica, quien trata y da las altas, somos los facultativos”, remarca. Por ello, exigen una clasificación profesional acorde a su formación y responsabilidad, con la creación de la categoría A+.

Concentración contra el borrador del Estatuto Marco de la profesión médica del 9 de diciembre de 2025 / Gregorio Marrero " / LMA

Jornadas laborales muy largas

Por otro lado, los médicos denuncian que son los únicos trabajadores en España obligados a realizar jornadas semanales de 48 horas o más, incluyendo guardias presenciales de 24 horas hasta los 55 años. Además, critican que las guardias no se consideran horas extras. Tampoco computan para la jubilación y se retribuyen por debajo de la tarifa normal, incluso cuando se trabajan en noches, fines de semana o festivos.

Entre sus principales reivindicaciones destaca también el acabar con las guardias de 24 horas. “En todos los servicios de urgencia hay otras categorías profesionales (celadores, enfermeros, TCAE...) que dan asistencia durante 24 horas diarias, trabajando en turnos. La asistencia 24 horas no debe depender del sacrificio forzado de nadie”, afirma el SMA. “Y, además, queremos que también sean voluntarias”, añade el presidente del SMM, que defiende que las guardias son “dañinas, penosas y mal pagadas”.

Del mismo modo, reclaman una regulación de las guardias localizadas. Muchos facultativos deben estar pendientes del teléfono las 24 horas, sin poder alejarse de su puesto, lo que significa que no tienen tiempo para descansar, ni para sus familias, y ese tiempo no se reconoce como trabajo. Además, según indica el SMA, no existe un límite claro en el número de guardias localizadas, que pueden llegar a superar los 20 días al mes en algunos casos. “No hay ningún tipo de regulación”, lamenta Martín.

“Lo único que hemos pedido es que se trate aparte, porque ¿por qué va a tener que decidir o discutir gente no médica cosas de los médicos?”, concluye Martín, que anima a sus compañeros de profesión a no cesar en la lucha y apoyar la convocatoria de paro.