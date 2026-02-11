Málaga se confirma como la tercera provincia que más empresas crea en España tras Madrid y Barcelona

La provincia de Málaga se ratifica como la tercera gran plaza española en creación de sociedades mercantiales, únicamente superada por Madrid y Barcelona, los dos grandes polos económicos de España. Hace unas semanas se conocieron los datos del IECA a nivel andaluz, publicados por este periódico, que constataban que 2025 fue el año de mayor creación de empresas de toda la serie histórica en Málaga de esta estadística (que arranca en 2021) con más de 8.000 nuevas sociedades mercantiles. Pues bien, este miércoles el INE ha dado a conocer los datos de toda España, que sitúa a Málaga sólo por detrás de Madrid (28.349) y Barcelona (19.863) y, de nuevo, por delante de Valencia (7.952), a la que en los últimos años ha arrebatado la tercera posición del podio nacional.

Málaga ya registró en 2024, a cierre de año, un total de 7.541 nuevas firmas constituidas, lo que supuso la cifra más alta desde 2004 (cuando comenzaba la época de bonanza económica de inicios de este siglo). Las cifras del INE y el IECA, en este recién concluido 2025, reflejan un nevo crecimiento y pulverizan todos los registros, evidenciando el buen momento de la economía provincial.

Un saldo positivo

Por otro lado, la cifra de creación de empresas en este 2025 continúa mostrando un volumen muy superior al de empresas disueltas, lo que certifica que el saldo empresarial continúa de la provincia claramente aumentando: así, frente a las 8.013 constituciones acumuladas sólo ha habido 1.505 disoluciones.

Un camarero atiende a los clientes en un establecimiento de Málaga. / Álex Zea

En 2024, el número de compañías que echaron el cierre (unas 1.400 en todo el ejercicio) también fue muy inferior al empresas creadas. Por expresarlo de manera gráfica, y haciendo la debida proporción, por cada cinco empresas que se crean en Málaga sólo desaparece una.

Por sectores, el segmento de actividades inmobiliarias y construcción, el comercio y el de los servicios vinculados al ámbito turístico se vuelven a confirmar, como ya hicieron este pasado 2024 como los motores empresariales, concentrando, de nuevo, la mayor parte de las constituciones en Málaga.

El negocio inmobiliario, lo que más genera

Según los datos del IECA, publicados hace unas semanas, los negocios de gestión e intermediación inmobiliaria son, en concreto, el segmento más destacado en 2025 (han sido 1.526 nuevas empresas), seguidas de las sociedades dedicadas al comercio al por mayor y al por menor (573 en el primer caso y 500 en el segundo, lo que suma un total 1.073); las de construcción de edificios (757) o de construcción especializada (306), para un total de 1.063 en el ámbito constructor; y la rama de servicios de comidas y bebidas (que suma 785).

Cabe destacar también, aunque a más distancia, segmentos como las actividades de servicios financieros (348); consultoría y gestión empresarial (316), la programación y consultoría relacionada con la informática (263) y los servicios de alojamiento (171).