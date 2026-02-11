Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles

La tensión creciente entre el desarrollo urbano y la preservación medioambiental en zonas de la ciudad con un alto valor natural ha estallado en el barrio de los Baños del Carmen con un caso del que vienen alertando los vecinos desde hace meses, como se ha venido haciendo eco La Opinión de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga ha activado un expediente sancionador contra la promotora de unas obras situadas en el número 26 de la calle Torre de San Telmo por la tala indiscriminada de árboles sin autorización. La actuación, que se ha llevado a cabo sin la preceptiva licencia ambiental, ha afectado a un total de 23 ejemplares, de los cuales solo se autorizaba la retirada de siete, según ha informado el Consistorio. La intervención se produce tras una denuncia ciudadana y una inspección que ha revelado que, además de los árboles previstos para ser retirados, se eliminaron ejemplares protegidos y de parcelas colindantes.

La denuncia presentada por los vecinos de Pedregalejo y El Palo ante la Policía Local hizo saltar las alarmas, y el Servicio de Parques y Jardines realizó una visita de inspección el pasado 22 de enero. Según el informe, se constató la eliminación de la mayor parte del arbolado de la parcela, incluidos los árboles protegidos que debían haberse conservado. El informe también confirma la eliminación de árboles en terrenos adyacentes al de la obra, afectando al espacio verde circundante. Esta acción contraviene las normativas de la Ordenanza de Promoción y Conservación de las Zonas Verdes de Málaga.

Los árboles afectados: daños ecológicos y sanción económica

Los árboles eliminados incluyen cipreses, eucaliptos, yucas y pinos, y en el informe de Parques y Jardines se destaca que 15 de los ejemplares debían haberse respetado. Cuatro árboles estaban secos y uno debía ser trasplantado, mientras que tres más estaban destinados a la eliminación con aval económico. La propiedad debía cubrir el valor de los ejemplares eliminados, que ascendía a 6.267,10 euros, destinados a reforestar en otras localizaciones. Sin embargo, la mayoría de los árboles han sido eliminados de manera ilegal, lo que motiva la apertura del expediente sancionador.

El impacto de las obras: quejas vecinales por daños y ruidos

Este incidente se enmarca dentro de las constantes quejas vecinales sobre las obras de construcción de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo, promovidas por la constructora Comoli. Las asociaciones de vecinos de Pedregalejo y El Palo han unido fuerzas para denunciar el impacto de las obras, que no solo han afectado al arbolado, sino también al entorno natural y a la infraestructura del entorno.

Los vecinos han expresado su malestar por los daños en aceras, calzada y arquitecturas colindantes, así como por los ruidos provocados por las obras. Además, las obras están siendo realizadas sobre terrenos con estructuras inestables, lo que habría generado hundimientos y grietas en viviendas cercanas, según critican los vecinos. Los residentes también temen que la edificación de apartamentos turísticos aumente el colapso del vial y afecte la convivencia en un barrio tradicionalmente tranquilo.

Las obras de los apartamentos turísticos tienen lugar en la calle Torre de San Telmo. / A.V.

La respuesta del Ayuntamiento

El Área de Sostenibilidad Medioambiental ha enviado una notificación al promotor para que suspenda inmediatamente cualquier actividad similar a la eliminación de arbolado sin autorización. Además, se ha iniciado el expediente sancionador correspondiente. En paralelo, técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo han realizado este mismo miércoles una nueva visita de inspección para asegurar que las obras continúan conforme a la licencia original, que solo permitía la retirada de tres árboles adicionales, y que no se están ejecutando acciones que contravengan las normativas de conservación.

Esta irregularidad detectada en la eliminación de árboles contrata con ls respuesta ofrecida tanto a los vecinos como al grupo municipal de Con Málaga por parte de la Gerencia de Urbanismo, en la que aseguraba que la promotora tenía toda la documentación urbanística en regla y, además, las obras no afectaban a ningún yacimiento arqueológico.

Un conflicto en aumento: los vecinos piden respuestas

Las denuncias vecinales no se limitan únicamente a la eliminación del arbolado. Los vecinos también reclaman al Ayuntamiento una revisión del planeamiento urbanístico para garantizar que los proyectos en la zona sean más respetuosos con el entorno y la calidad de vida de los residentes. La presión turística y la posible falta de acceso de servicios de emergencia debido a la estrechez de las calles son otros de los factores que han generado preocupación entre los vecinos.

Además, las asociaciones piden que no se otorguen más plazos de ejecución para las obras, que deben finalizar en febrero de 2026, y que se realicen inspecciones arqueológicas en la zona, dada la existencia de restos históricos documentados en los alrededores.

Por su parte, la promotora siempre ha defendido que las obras cuentan con todas las autorizaciones pertinentes y que están tomando medidas de seguridad para minimizar el impacto sobre el entorno. La constructora también ha afirmado que se están tomando precauciones adicionales para garantizar la estabilidad del terreno, mediante la instalación de micropilotes de hasta 40 metros de profundidad para prevenir deslizamientos.