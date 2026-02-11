Málaga sin trenes: continúa la huelga del sector ferroviario con más cancelaciones

Continúa la huelga de trenes en Málaga. Un paro que esté miércoles dejará un escenario parecido a la jornada del martes, es decir más caos ferroviario con decenas de trenes cancelados y retrasos.

A pesar de que el paro comenzó el 9 de febrero y se espera que termine el 11 de febrero, la situación no ha mejorado para los pasajeros, con cientos de trenes cancelados y retrasados.

Durante el martes 10 de febrero, 85 de los 132 Cercanías programados fueron cancelados, lo que afectó a miles de usuarios.

Para el miércoles 11 de febrero más de la mitad de los trenes programados están cancelados. La huelga afecta tanto a la línea C1 -que conectan Málaga con Fuengirola y viceversa - como a la C2 -Málaga con Álora y en sentido contrario, suspendidas "por falta de maquinista".

Aunque los sindicatos mayoritarios, como CCOO, UGT y Semaf, lograron llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, desconvocando su parte de la huelga, los sindicatos minoritarios (CGT y Sindicato Ferroviario) se mantienen firmes en su postura y han rechazado el acuerdo.

Para ellos, el acuerdo no resuelve los problemas estructurales del sistema ferroviario, que consideran "gravemente enfermo y en la UCI en el caso de Andalucía".

Crisis entre los sindicatos

Los sindicatos minoritarios critican fuertemente la privatización de las empresas ferroviarias, la precarización del empleo y las condiciones laborales de los trabajadores.

Además, consideran que el acuerdo alcanzado no aborda los problemas a largo plazo del sector ferroviario y que las grandes corporaciones, "en particular las del IBEX 35, son responsables de la situación crítica del ferrocarril en Andalucía".

Aunque el acuerdo alcanzado por los sindicatos mayoritarios podría poner fin a la huelga en términos de paros oficiales, el conflicto sigue latente, ya que los sindicatos minoritarios insisten en que las soluciones propuestas son insuficientes para asegurar un servicio de calidad y mejorar las condiciones laborales.

Así, la huelga ha evidenciado las profundas divisiones dentro del mundo sindical y la persistente crisis que atraviesa el sistema ferroviario andaluz.