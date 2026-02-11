Transporte
Málaga sin trenes: continúa la huelga del sector ferroviario con más cancelaciones
La huelga afecta tanto a la línea C1 -que conectan Málaga con Fuengirola- como a la C2 Málaga con Álora
Continúa la huelga de trenes en Málaga. Un paro que esté miércoles dejará un escenario parecido a la jornada del martes, es decir más caos ferroviario con decenas de trenes cancelados y retrasos.
A pesar de que el paro comenzó el 9 de febrero y se espera que termine el 11 de febrero, la situación no ha mejorado para los pasajeros, con cientos de trenes cancelados y retrasados.
Durante el martes 10 de febrero, 85 de los 132 Cercanías programados fueron cancelados, lo que afectó a miles de usuarios.
Para el miércoles 11 de febrero más de la mitad de los trenes programados están cancelados. La huelga afecta tanto a la línea C1 -que conectan Málaga con Fuengirola y viceversa - como a la C2 -Málaga con Álora y en sentido contrario, suspendidas "por falta de maquinista".
Aunque los sindicatos mayoritarios, como CCOO, UGT y Semaf, lograron llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes, desconvocando su parte de la huelga, los sindicatos minoritarios (CGT y Sindicato Ferroviario) se mantienen firmes en su postura y han rechazado el acuerdo.
Para ellos, el acuerdo no resuelve los problemas estructurales del sistema ferroviario, que consideran "gravemente enfermo y en la UCI en el caso de Andalucía".
Crisis entre los sindicatos
Los sindicatos minoritarios critican fuertemente la privatización de las empresas ferroviarias, la precarización del empleo y las condiciones laborales de los trabajadores.
Además, consideran que el acuerdo alcanzado no aborda los problemas a largo plazo del sector ferroviario y que las grandes corporaciones, "en particular las del IBEX 35, son responsables de la situación crítica del ferrocarril en Andalucía".
Aunque el acuerdo alcanzado por los sindicatos mayoritarios podría poner fin a la huelga en términos de paros oficiales, el conflicto sigue latente, ya que los sindicatos minoritarios insisten en que las soluciones propuestas son insuficientes para asegurar un servicio de calidad y mejorar las condiciones laborales.
Así, la huelga ha evidenciado las profundas divisiones dentro del mundo sindical y la persistente crisis que atraviesa el sistema ferroviario andaluz.
- El alcalde de Coín pide a la Aemet distinguir avisos del Guadalhorce y Costa del Sol para 'acertar en mayor medida
- Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
- La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
- El río Guadalhorce se desborda: reabren siete carreteras en Málaga y siguen cinco cortadas
- Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
- Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
- El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
- Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad