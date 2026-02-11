Plaza Mayor alcanza los 17 millones de visitantes durante 2025

Plaza Mayor ha cerrado 2025 con casi 18 millones de visitas, situándolo como uno de los destinos más importantes para el ocio y la moda en Málaga. Durante 2025, el centro comercial ha recibido más de 17,8 millones de visitas.

Nuevas aperturas y oferta comercial diversificada

Uno de los grandes logros de Plaza Mayor en 2025 fue la expansión de su oferta comercial, con la incorporación de marcas destacadas como Sprinter, Shifu Ramen, Basketball Emotion y Tiger, entre otras.

Estas nuevas propuestas se suman a la oferta gastronómica y de ocio con nombres como La Cheesequería, Happy Corn, Matchaï y Llao Llao, consolidando un mix comercial que responde a las tendencias actuales del mercado y a las demandas de los consumidores.

Un destino Cultural y Experiencial

Plaza Mayor no solo es un referente comercial, sino también un espacio cultural. En 2025, el centro fue sede de eventos de gran impacto, como MálagaCrea Moda, que promueve la creatividad joven y las artes en un entorno accesible.

Además, Survival Zombie, un evento inmersivo que transformó Plaza Mayor en un espacio interactivo, atrajo a miles de participantes, consolidando aún más su rol como un destino de ocio experiencial en la provincia.

Sostenibilidad: compromiso y resultados

El compromiso de Plaza Mayor con la sostenibilidad se ha hecho más evidente. En 2025, el centro alcanzó una tasa de reciclaje del 95%, además de una reducción del 34% en su consumo energético y una disminución del 64% en el uso de agua en los últimos diez años.

Estas mejoras se logran a través de sistemas avanzados de eficiencia energética y gestión responsable de recursos, respaldados por iniciativas como el Green Flag Award por sus jardines sostenibles.

Visión de futuro: expansión y nuevas iniciativas

De cara a 2026, Plaza Mayor continuará con su estrategia de crecimiento y diversificación, ampliando su oferta en tiendas, restauración y ocio.

El centro también profundizará su compromiso con la sostenibilidad, implementando nuevas iniciativas en movilidad sostenible y promoviendo el comercio local, consolidándose como un referente en el sector retail y un destino integral para todos los públicos.