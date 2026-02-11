El restaurante 'escondido' en una gasolinera de Málaga que está arrasando con sus platos de sushi a solo 3 euros

Uno de los mejores restaurantes de sushi de Málaga, en el aparcamiento de una gasolinera. Puede parecer una extraña idea o una ubicación inesperada para un negocio del que sus clientes aseguran que sirve el "mejor sushi" de la provincia, pero es lo que ofrece 'Hanna Fubuki Sushi Bar', uno de los establecimientos más singulares y admirados del territorio malagueño.

Y es que los conductores que acuden a la estación de servicio Shell de Alhaurín de la Torre se ven sorprendidos por la curiosa estampa que se muestra ante ellos.

Un restaurante de sushi en una gasolinera de Málaga

Junto a los surtidores y la maquinaria de la gasolinera, se encuentra un restaurante especializado en sushi que ofrece sus platos en su propia caravana y que permite a sus clientes disfrutar de sus bocados en una carpa instalada en el lugar.

Un entorno al que muchos conductores se acercan por curiosidad y acaban volviendo por la calidad de sus platos, caracterizados por su bajo precio, la frescura de sus productos, y el sabor y cuidado de cada uno de sus bocados.

Platos de sushi desde 3 euros en este restaurante de Málaga

Así, este negocio no solo ofrece a sus comensales disfrutar de una comida de calidad en una curiosa ubicación, sino también precios para todos los bolsillos a través de sus platos desde 3 euros.

De ese modo, los visitantes pueden disfrutar de entrantes desde 3 euros, como edamames, japo bravas con espuma de kimchi, flor de ceviche sobre lima o sus bol de salmón, clásico, de atún rojo picante o de atún rojo a la mostaza verde.

La carta de este restaurante situado en una gasolinera de Málaga

A esto se suman sus diversas opciones de makis de atún o salmón desde 3,50 euros; los uramakis de tartar de salmón; de aguacate y langostino o de pez limón desde 7 euros; y sus uramaki aburi de solomillo, tempura; ventresca y foie, salmón; lima y teriyaki; pez mantequilla, vieira picante o anguila con foi.

De igual modo, en su carta se incluye usuzukuri de salmón, atún rojo, pez limón, vieira, salmonete o ventresca desde 12 euros, así como una amplia variedad de platos y especialidades.

"Es el mejor sushi de todos", señalan sus usuarios en redes sociales, a lo que añaden otros comensales: "Doy fe de que es el mejor sushi, los conocemos desde casi que empezaron y no los cambio por nada". "Simplemente genial", añade otro ciudadano, mientras que un usuario asegura que es "el mejor sushi que he comido".

Un restaurante de calidad que atrae a muchos clientes por su extraña ubicación y les enamora con su calidad que se puede visitar de jueves a domingo de 20.30 a 23.30 horas en la estación Shell de Alhaurín de la Torre.