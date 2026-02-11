Rosario Camacho: «El antiguo cine Lope de Vega de Pedregalejo es arquitectura de calidad y se debería conservar»

Rosario Camacho, catedrática de Historia del Arte de la UMA y presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, ha defendido esta semana, «a título particular», los valores patrimoniales del antiguo cine Lope de Vega de Pedregalejo, un edificio que más tarde acogió la sala de patinaje Rolling y la discoteca Bobby Logan.

Frente a la iniciativa privada admitida a trámite este mes en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga, que plantea su demolición para sustituirlo por un hotel, Rosario Camacho subrayó que el antiguo cine «es arquitectura de calidad y se debería conservar».

Rosario Camacho, presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, con el presidente saliente, José Manuel Cabra de Luna. / Álex Zea

Albéniz, Echegaray y Lope de Vega

La académica de San Telmo recordó que se trata, junto con el cine Albéniz y el Echegaray, del último ejemplo clásico de edificio destinado a cine de la Málaga del siglo XX. En este caso, obra del arquitecto Andrés Escassi, de 1962, encuadrado en el estilo del relax que imperó en la naciente Costa del Sol, como ya recordó la ‘Guía Histórico-Artística de Málaga’, que ella misma coordinó y que, ya hace casi 35 años, tuvo en cuenta este edificio.

Rosario Camacho recordó que Andrés Escassi fue el autor de un cine anterior, el Sohail de Fuengirola, todavía en pie, y que integra un hotel; «pero el Lope de Vega está un poco más conseguido», apuntó.

«Una fachada hermosa y muy interesante»

La catedrática de Historia del Arte hizo hincapié en que el antiguo cine de Pedregalejo «es un edificio con interés, con una fachada hermosa y muy interesante, con un esquema de torre y gran fachada con intención publicitaria, para colocar grandes carteles».

El antiguo cine Lope de Vega, en los años 60. / La Opinión

Frente a la apreciación de la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, en la Comisión de Urbanismo de mayo de 2025 de que el Lope de Vega-Bobby Logan había perdido sus valores patrimoniales por el abandono, Rosario Camacho recalcó que, precisamente, la «arquitectura de calidad» se aprecia en los muchos años que el edificio permanece cerrado «y no se ha venido abajo».

El ejemplo de Almacenes Mérida

La presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo puso además de ejemplo de recuperación del patrimonio, la rehabilitación de los Almacenes Mérida, justamente para adaptarlo a hotel. Una operación en la que se mantienen los rasgos principales del antiguo edificio comercial que, como el Lope de Vega, también cuenta con «una torre» y que «ha encajado muy bien» en la trama urbana junto al río, recalcó.

Por eso, indicó que se podían seguir los mismos pasos, cuando menos, con la salvaguarda de la fachada, «que quedaría bonita incluso como hotel».

Los Almacenes Mérida, antes de ser reconvertidos en hotel. / La Opinión

Rosario Camacho reiteró que sus palabras a favor de la conservación de este conocido inmueble de Pedregalejo las pronuncia «a título particular». No obstante, también informó de que trasladará el futuro del edificio a la junta de gobierno de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que tendrá lugar este jueves 12 de febrero, para que sus miembros se pronuncien.

La petición de conservación del edificio coincide con la expresada hace unos días en La Opinión por la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, que pidió que, como mínimo, se mantenga la fachada. Los vecinos recuerdan que la conservación del Lope de Vega-Bobby Logan en el actual PGOU de 2011 fue un acuerdo al que llegaron con el entonces concejal de Urbanismo Juan Ramón Casero, padre de la actual concejala de Urbanismo.

La asociación, que reclama que el inmueble sea un equipamiento cultural para Pedregalejo, considera que, si siguieran adelante los planes de echarlo abajo y construir un hotel, el Ayuntamiento habría roto el consenso con el barrio.