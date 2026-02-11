Sierra Bermeja suma en cuatro meses la lluvia que suele recoger en un año

Cuatro de los puntos de la provincia de Málaga donde la Junta de Andalucía registra de manera oficial la lluvia que se acumula en tiempo real arrojan a estas alturas del año hidrológico más de 1.000 litros por metro cuadrado. Están localizados en Sierra Bermeja y sus inmediaciones y ya suman en cuatro meses lo que en el anterior ejercicio tardó en acumularse en doce. Además, en todos los casos prácticamente se duplica la cantidad que a principios de febrero de 2025 llevaban recogida con ese contador que a principios de octubre se pone cada año a cero.

En la Majada de las Lomas se alcanza ya la cifra de los 1.200 litros frente a los 525 del pasado año a estas alturas. Jubrique también suma justo esa cifra en lo que va de año hidrológico, por 537 del anterior periodo. Y tanto en el cauce bajo del río Guadiaro como en la cota de Los Reales, en el término de Estepona, son más de mil los litros, alrededor del doble si tenemos en cuenta el ejercicio precedente.

Grazalema convertida en río tras el paso de la borrasca Leonardo. / Europa Press

Grazalema

Distan bastante estos números de los 2.684 litros que desde octubre acumula Grazalema, donde la población sigue desalojada a la espera de que se pueda garantizar la estabilidad de las viviendas. Allí habían acumulado 1.990 litros de octubre a septiembre durante el anterior ejercicio. Y de ese total, 933 eran los recogidos en los primeros cuatro meses de ese anterior año hidrológico.

La Junta de Andalucía ponía el acento este martes en que puntos muy concretos como Colmenar o una de las pedanías de Cártama han acumulado más de 400 litros desde octubre, pero que esas cifras multiplican por cuatro las que habían alcanzado en los cuatro primeros meses del anterior año hidrológico.

En total hay hasta 32 puntos de la Red Hidrosur de la provincia que ya han roto la barrera de los 400 litros por metro cuadrado. En una amplia mayoría de puntos suele ser justo la cantidad que llueve durante todo un año, de manera que todo lo que a partir de ahora se acumule batirá el registro de 2025.

Vista del pantano de la Viñuela este lunes. / EFE

Estado del terreno

Los técnicos consultados ponen también el acento de que no es tanto el agua de este último enjambre de borrascas sino el estado del terreno lo que ha generado mayores problemas y un alza tan frenética de los niveles en los embalses. Así podemos observar que en lo que va de año hidrológico ni siquiera se han llegado a los 300 litros por metro cuadrado en las cabeceras de los pantanos del río Guadalhorce, frente a los 400 que se habían alcanzado a estas alturas de febrero de 2025. Es decir, las presas están casi al 100%, pero el ejercicio de momento es deficitario respecto al anterior.

Otro ejemplo ilustrativo es La Viñuela, donde este martes ya se habían acumulado 353 litros por metro cuadrado, que apenas sobrepasan en una treintena los de hace un año. Y aún quedan lejos los 600 del anterior año hidrológico completo o los 423 que es el promedio histórico para esa parte de la Axarquía. La conclusión es que un año más no llueve al mismo ritmo en todas las comarcas y que el análisis conjunto es complicado.