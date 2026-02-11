La UMA impulsa un plan para sumar plazas de alojamiento universitario en Málaga

La Universidad de Málaga (UMA) ha puesto en marcha la licitación para modernizar la residencia universitaria Alberto Jiménez Fraud, con el propósito de alcanzar las 350 plazas con una inversión mínima de 1,2 millones de euros.

El propósito es renovar el edificio para adaptarlo a las necesidades de los estudiantes, así como ampliar la oferta residencial.

350 plazas

El plan contempla transformar las 257 plazas actuales en habitaciones individuales, hasta sumar un total de 350 y actualizar las instalaciones.

Además, el proyecto prevé incrementar el número de baños, renovar los sistemas de climatización e iluminación y reforzar la conectividad mediante banda ancha y red Wi-Fi.

¿Cuánto costará vivir ahí?

En cuanto a las tarifas, el pliego fija un precio máximo de 350 euros mensuales por habitación, una tarifa que incorpora los suministros de agua y energía dentro de límites de consumo responsable.

Todo ello deberá ejecutarse en un plazo máximo de doce meses desde la formalización del contrato, garantizando que la residencia continúe operando sin interrupciones durante las obras.

Nueva residencia en Teatinos

La UMA da cuenta de que sigue la cuenta atrás para que Málaga disponga de una gran residencia de estudiantes con capacidad para albergar a un millar de personas. La nueva instalación se construirá en Teatinos, muy cerca de la parada de metro 'Andalucía Tech' y frente al Rayo Verde, "una ubicación estratégica que facilita el acceso al campus y lo conecta con el transporte público", han afirmado desde la UMA.

La mayor parte de las plazas estarán destinadas al estudiantado, mientras que una proporción se reservará para profesores con estancias prolongadas por actividades de docencia o investigación, así como para estancias cortas relacionadas con tribunales de tesis u oposiciones. Con esta distribución, la UMA busca dar respuesta a la creciente demanda de alojamiento universitario y ofrecer alternativas de calidad a toda su comunidad académica.

Colaboración público-privada

Con esta convocatoria, la UMA abre una nueva oportunidad de colaboración público-privada, combinando la modernización de su patrimonio inmobiliario con la garantía de servicios esenciales para su comunidad académica, al tiempo que refuerza un modelo educativo y residencial sostenible y accesible para la ciudad.

Para acometer este plan estratégico, se ha fijado un canon anual mínimo de 700.000 euros y un canon adelantado de seis millones de euros, que se abonará de forma proporcional durante los tres primeros años del contrato.