Más de 100 gestores administrativos de Málaga reciben la placa que los acredita para trámites ante la DGT

El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga ha celebrado este jueves el acto oficial de entrega a más de un centenar de colegiados de las denominadas "placas identificativas", un distintivo que acredita la habilitación profesional para la realización de trámites ante la Dirección General de Tráfico (DGT). La entrega se ha celebrado en el salón de actos de la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

Esta iniciativa se enmarca en la Instrucción VEH 2024/18 de la DGT, que autoriza a los gestores administrativos colegiados y en ejercicio a hacer uso de una placa identificativa oficial, reforzando la seguridad jurídica y la confianza de los ciudadanos en los trámites que realizan ante Tráfico.

Para la obtención de esta placa, los colegiados han debido completar previamente la formación obligatoria "Código Deontológico y Responsabilidad Profesional", derivada de la nueva encomienda de gestión firmada en mayo de 2024, así como superar el correspondiente cuestionario de evaluación.

Garantía para el ciudadano

El acto ha contado con la presencia del secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, Iván Banderas; la jefa provincial de Tráfico en Málaga, Aida Vilaret; y del presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga, Daniel Quijada, quienes han entregado las placas a los profesionales acreditados.

"Esta placa es mucho más que un distintivo físico: es una garantía para el ciudadano de que está siendo atendido por un profesional cualificado, formado y sometido a un estricto código deontológico", ha explicado el presidente del Colegio.

El secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, Iván Banderas; el presidente del Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Málaga, Daniel Quijada, y la jefa provincial de Tráfico en Málaga, Aida Vilaret; y / L. O.

Asimismo, Quijada ha destacado que los gestores administrativos son el único colectivo profesional que dispone de esta acreditación oficial, lo que refuerza su papel como "colaboradores de la Administración y como garantía de seguridad jurídica en los trámites con Tráfico".

Código QR de verificación

La placa incorpora un código QR que permite al ciudadano comprobar de forma inmediata, a través de la web del Colegio (www.gestoresmalaga.com), que el profesional está debidamente colegiado y habilitado, aportando así transparencia, confianza y protección frente al intrusismo.

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga pone en valor esta iniciativa como un nuevo paso en la "profesionalización" del sector y en la "mejora continua" del servicio que se presta a la ciudadanía, reforzando la colaboración institucional con la DGT y las administraciones públicas.