El Aeropuerto de Málaga arranca 2026 con crecimiento: 1,4 millones de pasajeros en enero, un 5,1% más

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha comenzado el año 2026 con nuevas cifras de crecimiento, tras el récord histórico de 27 millones de viajeros alcanzado en 2025. En el mes de enero, la infraestructura malagueña ha contabilizado un total de 1.440.294 pasajeros y 10.830 vuelos, lo que supone un crecimientos del 5,1% en viajeros y del 3,9% en el caso de las operaciones con respecto al mismo mes del año pasado.

Según los datos ofrecidos este jueves por el gestor Aena, el grueso de los usuarios se trasladó en vuelos comerciales, con 1.435.237 pasajeros. De ellos, 275.731 se desplazaron en vuelos con origen o destino en alguna ciudad española (+3,1%), mientras que 1.159.506 optaron por conexiones con el extranjero (+5,8%).

Respecto al tráfico internacional, los mercados con mayor demanda en términos absolutos fueron el británico (254.263 pasajeros) y, con algo más de distancia, el alemán (98.415), el holandés (88.536), el polaco (73.434) y el italiano (69.469).

En cuanto al repunte en las operaciones, de los 10.830 movimientos de aeronaves totales atendidos el mes pasado, 10.635 se correspondieron con conexiones comerciales. De ellos, 2.578 fueron nacionales (-0,1%) y 8.057 internacionales (+5,7%)

Aeropuertos en España: se desacelera el crecimiento

Los aeropuertos de la red de Aena en España han cerrado enero con 20.315.707 pasajeros, un 2,6% más que en el mismo mes de 2025, lo que implica, no obstante, un crecimiento muy inferior al del 6,1% que se registró entre enero de 2025 y enero de 2024.

Pasajeros en el aeropuerto de Málaga. / Gregorio Marrero

Aena añade que este patrón se confirma en el número de operaciones, que en enero fueron 173.431, con un 0,6% menos de movimientos que en 2025 (cuando entre enero de 2025 y enero de 2024 crecieron un 5,2%).

Málaga, el tercer aeropuerto de España en enero

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas registró el mayor número de pasajeros en enero con 5.379.569, lo que representa un crecimiento del 3,5% frente al mismo mes del año anterior. Le siguen los aeropuertos Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 3.806.895 (+3%); Málaga-Costa del Sol, con 1.440.294 (+5,1%); Gran Canaria, con 1.398.924 (+2,1%); Tenerife Sur, con 1.275.134 (-1%); Alicante-Elche Miguel Hernández, con 1.106.689 (+4,7%) y Palma de Mallorca, con 882.638 pasajeros, lo que supone un 3% menos que en enero de 2025.

En cuanto a operaciones, el aeropuerto con más movimientos en enero fue Adolfo Suárez Madrid-Barajas, con un total de 34.658 (+2,5% respecto a 2025), seguido de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, con 24.537 vuelos (-0,2%); Gran Canaria, con 12.349 (+1,5%); Málaga-Costa del Sol, con 10.830 (+3,9%); Palma de Mallorca, con 8.496 (-1,9%); Tenerife Sur, con 8.409 (-3,5%) y Alicante-Elche Miguel Hernández, con 7.521 aterrizajes y despegues (+5,6%).