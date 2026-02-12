La borrasca Oriana pone en alerta a tres municipios de Málaga y se suspenden las clases

La llegada de la nueva borrasca, Oriana, activa el aviso amarillo en la provincia de Málaga y pone en alerta a tres municipios de la provincia al recibir el mensaje Es-Alert de la Junta. El temporal traerá consigo fuertes rachas de viento, gran oleaje, lluvias y nieve en cotas bajas, lo que obligará a extremar la precaución en algunas zonas.

Los pueblos afectados son Gaucín, Montecorto y Cortes de la Frontera, a los cuales se ha informado del aviso meteorológico por lluvias intensas y continuadas durante todo el día de mañana y se les pide extremar la prudencia y evitar los desplazamientos.

El texto se completa con la instrucción expresa de no cruzar zonas inundables y respetar los cortes de tráfico, así como no realizar actividades en cauces y sus proximidades. Finalmente, se recuerda a la población en zona inundable que debe buscar zonas altas o subir a pisos superiores. Además, ofrece un enlace con recomendaciones para consultar las medidas de autoprotección.

Clases suspendidas

Frente a esta situación, el Plan de Emergencia también ha decidido la suspensión de las clases presenciales mañana viernes en esos municipios, incluyendo centros de día y de participación activa.

En todos los centros educativos afectados se activa o se mantiene la docencia telemática.

Además, se mantiene la suspensión de actividad lectiva presencial en centros educativos concretos de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes o estado de las carreteras o daños en sus instalaciones.

Mensaje de alerta en Andalucía

Además de en la provincia de Málaga, varios municipios de Cádiz y Sevilla han recibido este mensaje. En Cádiz el mensaje se ha remitido a las localidades de Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara.

En Sevilla se ha mandado a Pruna, Algámitas y Coripe.

Aviso amarillo en Málaga

En la comarca de Ronda permanecerá en aviso amarillo por precipitaciones desde las 6.00 horas hasta el término del día, con acumulados de hasta 60 l/m2 en la jornada y 15 l/m* en doce horas.

El viento afectará asimismo a Ronda y a Sol y Guadalhorce desde las 6.00 horas, y a Antequera y Axarquía desde las 9.00 horas hasta la medianoche, con rachas de hasta 70 km/h.

Además, Sol y Guadalhorce y Axarquía estarán en aviso amarillo por oleaje desde las 6.00 horas hasta el final de la jornada, con viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de dos a tres metros