Las borrascas dejan muchas playas de Málaga en su peor estado en décadas

El enjambre de borrascas que Málaga ha sufrido en este arranque de año no sólo ha generado cuantiosos daños tierra adentro, así como la muerte de una mujer en Sayalonga, sino también ha propiciado que sucesivos temporales costeros con avisos tanto naranjas como amarillos de Manilva a Nerja hayan dejado muchas playas en su peor estado en décadas.

Los ayuntamientos costeros de Marbella, Mijas, Estepona, Torremolinos, Casares, Rincón de la Victoria, Torrox o Nerja hacían recuento este miércoles de la situación, al objeto de elevar informes técnicos o procedimientos administrativos con los que reponer las instalaciones dañadas. En el término mijeño, por ejemplo, la alcaldesa, Ana Mata, avanzaba que incluso se tendrá que reconstruir parte de la Senda Litoral, deteriorada por el propio efecto de los temporales.

Artola-Cabopino

Marbella también mantiene activado un dispositivo especial porque en muchas playas la franja de arena se ha visto reducida hasta en más de un metro. Uno de los tramos más afectados se localiza en la playa de Artola–Cabopino, donde se han perdido al menos cinco metros en toda la franja comprendida entre el sistema dunar y la línea de pleamar.

En el tramo más estrecho de la Venus–Bajadilla, la anchura útil ha pasado de unos trece metros antes del temporal a apenas tres, lo que supone una reducción cercana a los diez metros. Y en San Pedro Alcántara, además, existen graves afecciones en el sistema de saneamiento, como señalaba el edil Diego López.

Hay asimismo áreas afectadas en Las Cañas, Las Chapas, La Víbora, Real de Zaragoza, Alicate, Adelfa-Realejo, El Pinillo, Nagüeles, Cortijo Blanco, Guadalmina, al igual que en las playas urbanas de Venus, Faro y La Fontanilla. Ahí existen descalces de accesos, acumulaciones de cañas y restos vegetales o daños en sistemas dunares, pasarelas, duchas, torretas de vigilancia, zonas de sombra adaptadas y otros elementos del mobiliario.

Daños en otros municipios

El Ayuntamiento de Casares igualmente trabaja ya a destajo porque existen escalones muy importantes y también es laboriosa la tarea de retirar de las playas toneladas y toneladas de cañas o de algas, después de la importante afluencia de materiales desde los ríos más cercanos al término. E igualmente han recorrido toda la costa de su término los técnicos municipales de Estepona, que señalan que la pérdida de arena es generalizada.

La única excepción en el municipio esteponero es el tramo de La Rada, que cuenta con un dique sumergido de contención. Y en el extremo opuesto, hay zonas bastante dañadas en puntos del corredor litoral, como son los casos de Hacienda Beach, El Pirata, Arroyo Vaquero, Punta de La Plata y Bahía Dorada.

El Ayuntamiento de Estepona ultima como en otras localidades, por ejemplo Torrox o Algarrobo en el litoral de la Axarquía, los preceptivos informes técnicos que puedan después ser elevados al Gobierno central y a la Junta. Los munícipes confían así en que puedan optar a las ayudas económicas que se otorguen en los próximos meses a los municipios afectados por las borrascas y lluvias de estas últimas semanas.

Mijas

En Mijas, el Consistorio celebraba un encuentro con empresarios de playas este mismo jueves. La regidora, Ana Mata, explicó que van a destinarse 400.000 euros a instalar un nuevo mobiliario que modernice y optimice el litoral de su municipio. Además, en la zona de El Capricho, que resultó afectada por los últimos temporales, va a repararse la Senda Litoral.

Mata indicó que el 70% de las playas han resultado por estos últimos temporales, «produciéndose importantes pérdidas de arena que necesitará ser repuesta». A su juicio es fundamental que el litoral esté en perfectas condiciones los 365 días del año. Y se refirió asimismo a la proliferación del alga asiática, «que no solo supone un daño para el Medio Ambiente, sino que también perjudica la imagen turística». A este capítulo, para su retirada, ya se han destinado más de 800.000 euros. Al propio Gobierno central se le solicitó en pleno y de manera unánime un fondo estatal específico para compensar estas actuaciones.

Torremolinos

Por su parte, el Ayuntamiento de Torremolinos avanza que prácticamente tiene todas sus playas dañadas, puesto que la importante «fuerza del agua» durante los temporales ha arrastrado «pasarelas de hormigón, alguna torreta de salvamento, así como duchas y plataformas. Sin olvidar las pérdidas de arena y rocalla».

Este miércoles también recorría su litoral el alcalde de Rincón de la Victoria y presidente de la Diputación, Francisco Salado. Así pudo verificar que su término está «notablemente afectado por las últimas borrascas y fenómenos costeros». Alegó que en este momento se está «evaluando y trabajando» para recuperar lo antes posible los daños y zonas afectadas.