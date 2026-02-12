Turismo
La cadena Room00 ampliará su hostal TOC Málaga en la calle Comedias con un nuevo edificio
La compañía afirma que el nuevo activo, compuesto por 10 suites, se integra como una extensión natural del proyecto existente, que tiene 43 habitaciones
La cadena hotelera Room00 Next Gen Hospitality ha anunciado este jueves la ampliación de su establecimiento TOC Málaga, situado en la calle Comedias del Centro Histórico, a un edificio próximo dentro de su plan de expansión en el sur de Europa. Así, la compañía incorporará un nuevo edificio situado frente al establecimiento actual, que tiene 43 habitaciones.
"El activo, compuesto por 10 suites, se integra como una extensión natural del proyecto existente, aumentando la capacidad del alojamiento sin necesidad de obra y manteniendo la coherencia del concepto TOC en una de las zonas más dinámicas y demandadas del Centro Histórico de la ciudad", apunta la cadena.
Room00 Next Gen Hospitality, que se define como una "plataforma de hospitalidad urbana" enfocada al segmento de generación Z y millenials, ha incorporado cinco nuevos activos estratégicos a su portafolio en Barcelona, Madrid, Málaga, Oporto y Roma.
Las nuevas incorporaciones, que suman 200 habitaciones, incluyen el Hotel Lloret Ramblas, en Barcelona; un nuevo activo urbano junto a Gran Vía, en Madrid; la citada ampliación del céntrico TOC Málaga a un edificio próximo, el Porto República Hostel & Suites, en el centro histórico de Oporto; y el Mecenate Palace Hotel, un establecimiento histórico en Roma.
Plan de expansión en el sur de Europa
Estas operaciones "refuerzan" el plan de expansión del sur de Europa de la compañía, que prevé alcanzar 200 activos y 15.000 habitaciones en los próximos cuatro años.
“La incorporación de estos cinco nuevos activos responde a nuestra visión de Room00 Next Gen Hospitality: ubicaciones de gran valor, edificios con personalidad y barrios que conectan con la forma contemporánea de viajar", afirma el CEO de Room00, Ignacio Requena.
Con presencia en España, Portugal, Italia y muy pronto en Reino Unido, Room00 Next Gen Hospitality señala que su prioridad son destinos urbanos "de primer nivel" donde "la vida cultural, la conectividad y la demanda turística generan un entorno estable y de alto potencial".
“No buscamos sumar edificios; buscamos sumar sentido. Estos activos encajan perfectamente con nuestra visión: ubicación prime, autenticidad, capacidad de transformación y un enorme potencial para crear valor a largo plazo”, señala la Chief Investment Officer de Room00, Kaho Ha.
"Microzonas" con identidad propia
La compañía selecciona así "microzonas con identidad propia, barrios vivos, con oferta gastronómica, cultural y social, que encajan con su visión de una hospitalidad urbana flexible, eficiente y centrada en el huésped".
El objetivo, asegura, es "construir una red de alojamientos urbanos accesibles, sostenibles y preparados para adaptarse a las necesidades reales del viajero actual". Somos la plataforma lider en Next Gen Urban Hospitality del sur de Europa.
