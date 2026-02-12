Deporte en Tiro de Pichón: ¿una práctica de riesgo?

Una veintena de usuarios del polideportivo municipal Tiro de Pichón, mayores de 50 años en su mayoría y que reciben clases de Condición Física para adultos, se dan cita con La Opinión para denunciar las deficiencias de esta instalación, en la calle Corregidor Pedro Zapata.

Los usuarios llegaron a recoger más de 40 firmas en diciembre pasado y las han entregado al Ayuntamiento; pero critican que no ha habido mejoras y que el trato que reciben tras las denuncias es prepotente.

Para empezar, hay quejas por dos aseos que no funcionan, como mínimo, «desde hace unos cuatro años», calcula Francisca, una de las deportistas. Esta usuaria detalla que, por esta avería sin solución, tanto hombres como mujeres cuentan con un solo aseo para cada grupo; «y somos cuarenta y tantos, más los veintitantos de judo; aunque los árbitros, cuando no hay partido, nos dejan el suyo».

Dos de los aseos del centro deportivo del Tiro de Pichón, con carteles de cierre por reparación. / La Opinión

Otro asunto que molesta a los clientes del polideportivo municipal son las altas temperaturas muchos meses del año: «Cuando llega abril, mayo, junio ya es insoportable el calor que hace», lamenta Paco. A su lado está Margarita, que comenta que el calor es el de «un horno, y hay muchas personas que dejan de venir».

En el escrito de denuncia de diciembre detallaron que, en los últimos años, en especial de mayo a octubre, «hemos padecido (...) unas temperaturas muy elevadas, superando algunos más de 30 grados». Como subrayan, en el pabellón se instalaron unos ventiladores extractores que «no han mejorado la temperatura interior», lo que causa «fatiga, calambres musculares, deshidratación y agotamiento».

Los usuarios ven insuficiente las medidas contra el calor en verano, en polideportivo del Tiro de Pichón. / La Opinión

«Antes había ventiladores y nos abrían las ventanas, con lo que había corriente; ahora vamos a peor», cuenta Francisca.

Puerta de emergencia

Esta usuaria también comenta que, hasta 2024, los clientes podían utilizar una puerta de emergencia en la parte alta del pabellón deportivo, subiendo las escaleras de las gradas del público; pero el año pasado, «nos lo cerraron con un candado». En el escrito dicen «no comprender» esta medida, pues al estar cerrado explican que tienen que dar un gran rodeo.

Denuncian que no hay acceso a la salida de emergencias en la pista del centro de portivo del Tiro de Pichón, a la que antes se accedía por el graderío. / La Opinión

Otra de las quejas tiene que ver con la edad avanzada de los usuarios, y el nuevo sistema de pago único con tarjetas de crédito, porque hay usuarios que no tienen tarjetas bancarias.

Además, los firmantes del escrito también critican que el centro no cuenta con hojas de quejas y reclamaciones.

En 2009, usuarios del polideportivo Tiro de Pichón ya acudieron a este diario para denunciar un baile constante de monitores, así como desperfectos en la pista central, en forma de grietas y agujeros.

En 2009, usuarios del polideportivo Tiro de Pichón ya protestaron por el mal estado de las instalaciones. / Arciniega

Respuesta del Ayuntamiento

Fuentes municipales detallaron a La Opinión que las instalaciones de Tiro de Pichón cuentan dos aseos (masculino y femenino) y dos vestuarios en la misma línea. Con respecto a la salida de emergencia, informaron de que la evacuación, en caso de emergencia, se hace «a través de los laterales de la pista, y así está señalado en el polideportivo».

Con respecto al sistema de pago, explicaron que se puede pagar en efectivo pero «en la Caja Municipal, en la avenida Cervantes».

Y en cuanto a las quejas y hojas de reclamaciones, señalaron que las administraciones «no están obligadas» a ello, ya que tienen sus propios canales para estas quejas. «Sí deben disponer de impresos propios para quejas y sugerencias».

Aunque no respondieron directamente a las quejas por el calor, sí informaron, por último, de que el Área de Deporte «está trabajando en un proyecto de rehabilitación del polideportivo».