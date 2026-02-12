Falsos enfermeros: el Colegio de Enfermería de Málaga alerta del aumento de casos de falsificación documental

La colegiación en Enfermería no es un simple trámite administrativo, sino una garantía de seguridad. Así lo ha subrayado el Colegio Oficial de Enfermería de Málaga que ha expresado su preocupación ante el aumento de casos de falsificación de documentos que acreditan la condición de enfermero o enfermera.

Según la institución, esta situación supone un “grave riesgo para la seguridad de los pacientes, la calidad asistencial y la confianza en el sistema sanitario”, por lo que ha decidido emitir un comunicado público recordando la importancia de verificar la colegiación para evitar los casos de intrusismo.

Esta inquietud se ha visto reforzada tras conocerse recientemente el caso de un hombre que fue detenido en Málaga por presuntamente falsificar documentos con los que habría ejercido durante años como enfermero, pese a carecer de la titulación y la colegiación obligatorias.

Comunicado a las instituciones

Ante este último acontecimiento, el Colegio ha elaborado un escrito formal dirigido tanto a instituciones públicas como privadas, con el objetivo de manifestar su preocupación por esta situación y recordar las obligaciones legales que rigen el ejercicio de la profesión enfermera.

“La Enfermería es una profesión sanitaria regulada, titulada y colegiada, lo que implica que únicamente pueden ejercerla aquellas personas que estén en posesión del título oficial correspondiente y que se encuentren debidamente colegiadas”, ha remarcado la institución.

Responsabilidad de los empleadores

El Colegio ha querido recordar también que son los empleadores, tanto públicos como privados, los que deben verificar de manera fehaciente la autenticidad de la documentación presentada por los profesionales sanitarios en los procesos de contratación.

Además, han insistido en que esta verificación no debe limitarse solamente al momento inicial de la contratación, sino que debe realizarse de forma periódica. “En concreto, se recuerda que es obligación del empleador comprobar la colegiación, al menos cada tres años, como mecanismo de control y garantía de que la persona profesional sigue cumpliendo todos los requisitos legales para el ejercicio”, han precisado.

¿Para qué sirve la colegiación?

“La colegiación no es un mero trámite administrativo, sino una garantía esencial para la protección de la ciudadanía”, ha explicado el Colegio. En ese sentido, han detallado que no solo permite acreditar que la persona colegiada dispone de la titulación oficial habilitante, sino también que cuenta con un seguro de responsabilidad civil profesional, que no se encuentra inhabilitada para el ejercicio y que está sometida al Código Ético y Deontológico de la profesión, que rige la práctica enfermera.

Para evitar estas situaciones de intrusismo, el Colegio dispone de varias herramientas. En primer lugar, como organización colegial, emiten certificados oficiales con todas las garantías de verificación, que permiten confirmar de forma segura la habilitación profesional de las enfermeras y enfermeros.

Por otro lado, cuentan con un registro público de profesionales colegiados, accesible a través de su portal web tanto para empleadores como ciudadanía, que permite comprobar de manera “sencilla y transparente” si una persona se encuentra colegiada.

Además, tienen disponible un apartado específico dedicado a la comunicación de posibles casos de intrusismo, para que cualquier persona pueda trasladar incidencias o sospechas relacionadas con el ejercicio irregular de la profesión.

“El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga ha manifestado su plena disposición a colaborar con las administraciones públicas, centros sanitarios y entidades privadas para evitar que se repitan este tipo de situaciones”, han concluido en el comunicado, en el que reiteran su compromiso firme con la defensa de la profesión enfermera, la legalidad en el ejercicio profesional y la seguridad del sistema sanitario.