La flota envejecida de la EMT de Málaga: el 38% de los autobuses tiene más de 15 años

La flota de autobuses de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) se encuentra en una situación vetusta y se enfrenta a una crisis de renovación, con vehículos que superan los 20 años de vida útil, una situación que afecta a la calidad del servicio, genera retrasos constantes y un creciente malestar entre los usuarios y conductores, que el pasado mes de noviembre llegaron a convocar una huelga para los días clave de la Navidad. 107 vehículos suman más de 15 años de servicio, el umbral que marcan las recomendaciones técnicas como límite razonable para su permanencia. El dato representa el 37,2% del total.

Los datos son oficiales y proceden del área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga, en respuesta al grupo municipal de Con Málaga, que considera que esta situación es "muy preocupante". La portavoz adjunta, Toni Morillas, ha alertado sobre la antigüedad de los autobuses la EMT: 45 autobuses tienen más de 20 años, uno de ellos, incluso, cuenta con 25 años, mientras que otros 22 vehículos rondan los 20 años, y más de 40 unidades tienen entre 16 y 18 años. Estos datos evidencian que más del 37% de los autobuses de la EMT superan los 15 años de uso, lo que contraviene las recomendaciones técnicas que sugieren la renovación a partir de esa antigüedad.

Radiografía de una flota envejecida

La información que aporta la Empresa Malagueña de Transportes al grupo municipal dibujan un parque móvil con importantes bolsas de envejecimiento. La edad media de la flota se sitúa en 11,4 años, una cifra que, según Con Málaga, evidencia un desfase respecto a los estándares aconsejados para el transporte urbano. “Ningún autobús debería mantenerse en activo más allá de los 15 años”, sostienen desde la formación, que considera que la EMT arrastra un retraso acumulado en la actualización de su parque móvil.

A pesar de que desde 2022 hasta 2025 se han dado de baja 82 autobuses, solo se han incorporado 98 nuevos vehículos a la flota, lo que da como resultado un incremento neto de tan solo 16 autobuses nuevos. Esta renovación "insuficiente" se produce en un contexto de crecimiento explosivo de la demanda de transporte público, que alcanzó un récord histórico de 53 millones de viajeros en 2025. Sin embargo, según denuncia Morillas, la flota sigue sin adaptarse a esta creciente demanda, lo que está provocando una saturación del servicio, especialmente en las llamadas megalíneas, aquellas de mayor extensión y con miles de usuarios diarios.

La falta de vehículos operativos debido a las averías se ha convertido en uno de los mayores problemas. En las megalíneas, los retrasos son recurrentes debido a la insuficiencia de unidades en servicio. Cuando un autobús se avería, no hay margen para su sustitución, lo que genera un círculo vicioso: más averías, más retrasos y mayor insatisfacción de los usuarios, critica Con Málaga. Además, la tensión sobre la plantilla de trabajadores aumenta, ya que los conductores deben lidiar con turnos imposibles y un sistema de cobertura de líneas deficiente. El resultado, a juicio del grupo municipal, es un deterioro progresivo del servicio. “Cuanto más envejecida está la flota, más incidencias se registran; y cuantos más retrasos, mayor presión soporta la plantilla”, resumen.

Otro de los puntos críticos señalados por Con Málaga es la opacidad del equipo de Gobierno a la hora de facilitar las cifras de averías en la flota. Según la respuesta oficial a una pregunta planteada por el grupo municipal, el gobierno local ha insistido en que las fallas son provocadas por accidentes en la calzada y no por problemas mecánicos de los vehículos. Sin embargo, Morillas ha subrayado la contradicción entre estas afirmaciones y lo que se observa en los talleres de la EMT, donde los vehículos averiados se acumulan, reflejando una flota en mal estado.

¿Qué se está haciendo al respecto?

A pesar de las denuncias y las preocupaciones expresadas por los trabajadores, la renovación de la flota de la EMT avanza con demasiada lentitud. Desde Con Málaga insisten en que el equipo de gobierno no está cumpliendo con el plan de renovación acordado con los sindicatos en 2025. Además, el reciente ultimátum de la plantilla para acelerar la renovación de los autobuses y reforzar el servicio evidencia la creciente presión para mejorar la calidad del transporte público en la ciudad.