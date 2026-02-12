Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tala de árbolesSan ValentínEMTPlayas de MálagaBarrios carosCalle polémicaHeridaSocorrismoGasolineraMontejaque
instagramlinkedin

Accidente

Herida una mujer al ser golpeada por un autobús en una maniobra en la estación de Málaga

Una mujer de 25 años ha sido trasladada al Hospital Regional tras ser golpeada por un autobús mientras este realizaba una maniobra en la estación de Málaga, según los servicios sanitarios

Fachada de la estación de autobuses de Málaga.

Fachada de la estación de autobuses de Málaga. / L.O.

La Opinión

Málaga

Una mujer ha resultado herida a primeras horas de este jueves al ser golpeada por un autobús durante una maniobra realizada por este vehículo en la estación de Málaga capital, según han confirmado desde Emergencias 112 Andalucía

Las llamadas han llegado al 112 sobre las 07.25 horas, cuando se avisaba de que una mujer había sufrido lesiones debido a que un autobús la había golpeado mientras realizaba maniobras en el interior de dichas instalaciones.

Traslado al Regional

En este momento, se ha dado aviso a los efectivos de la Policía Local y de los servicios sanitarios del 061, que han trasladado a la persona herida, de 25 años, al Hospital Regional, han apuntado las fuentes, que confirmaron que se mantiene estable.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, fuentes municipales han confirmado que la mujer ha resultado lesionada y han apuntado a Europa Press que el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
  2. La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
  3. Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
  4. Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
  5. Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
  6. El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
  7. Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
  8. Cierra el bar El Diamante: adiós a 77 años de desayunos en el Centro de Málaga

Más de 100 gestores administrativos de Málaga reciben la placa que los acredita para trámites ante la DGT

Más de 100 gestores administrativos de Málaga reciben la placa que los acredita para trámites ante la DGT

Falsos enfermeros: el Colegio de Enfermería de Málaga alerta del aumento de casos de falsificación documental

Falsos enfermeros: el Colegio de Enfermería de Málaga alerta del aumento de casos de falsificación documental

Málaga cultiva la mayor fruta del mundo: puede llegar a pesar 30 kilos

Málaga cultiva la mayor fruta del mundo: puede llegar a pesar 30 kilos

El restaurante de Málaga escondido en una casa cueva con solo cuatro mesas y la mejor comida tradicional: lleva 60 años oculto

Zamarrilla revive la resistencia de Málaga ante Napoleón con un acto pionero ante la ermita

Zamarrilla revive la resistencia de Málaga ante Napoleón con un acto pionero ante la ermita

La cadena Room00 ampliará su hostal TOC Málaga en la calle Comedias con un nuevo edificio

La cadena Room00 ampliará su hostal TOC Málaga en la calle Comedias con un nuevo edificio

El Aeropuerto de Málaga arranca 2026 con crecimiento: 1,4 millones de pasajeros en enero, un 5,1% más

El Aeropuerto de Málaga arranca 2026 con crecimiento: 1,4 millones de pasajeros en enero, un 5,1% más

Herida una mujer al ser golpeada por un autobús en una maniobra en la estación de Málaga

Herida una mujer al ser golpeada por un autobús en una maniobra en la estación de Málaga
Tracking Pixel Contents