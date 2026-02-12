Accidente
Herida una mujer al ser golpeada por un autobús en una maniobra en la estación de Málaga
Una mujer de 25 años ha sido trasladada al Hospital Regional tras ser golpeada por un autobús mientras este realizaba una maniobra en la estación de Málaga, según los servicios sanitarios
Una mujer ha resultado herida a primeras horas de este jueves al ser golpeada por un autobús durante una maniobra realizada por este vehículo en la estación de Málaga capital, según han confirmado desde Emergencias 112 Andalucía
Las llamadas han llegado al 112 sobre las 07.25 horas, cuando se avisaba de que una mujer había sufrido lesiones debido a que un autobús la había golpeado mientras realizaba maniobras en el interior de dichas instalaciones.
Traslado al Regional
En este momento, se ha dado aviso a los efectivos de la Policía Local y de los servicios sanitarios del 061, que han trasladado a la persona herida, de 25 años, al Hospital Regional, han apuntado las fuentes, que confirmaron que se mantiene estable.
Asimismo, fuentes municipales han confirmado que la mujer ha resultado lesionada y han apuntado a Europa Press que el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA) de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación.
