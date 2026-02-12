El increíble rincón de Málaga donde la montaña se funde con el mar: un safari visual con ardillas, águilas y cabras montesas

Un entorno de película en el que la extensión de pinares, senderos y caídas de aguas es tan impresionante que incluso alcanza la propia costa. Es lo que ofrece uno de los parques naturales más grandes y hermosos de Andalucía que, con sus 40.662 hectáreas, une las provincias de Málaga y Granada en un sinfín de vegetación, fauna y las mejores vistas de la sierra y el mar.

Este entorno de ensueño que se ha convertido en uno de los favoritos de los senderistas y montañeros es el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, una frondosa frontera natural entre los territorios malagueños y granadinos caracterizada por sus inmensos bosques de pinos y sus sierras, crestas y barrancos blanquecinos y grises por la abundante presencia de mármol en la zona.

Una sierra que une Málaga y Granada

Entre las sierras que las componen, se localizan las de Tejeda y Almijara, ubicadas en el lado malagueño del parque, en el corazón de la Axarquía, así como la de Alhama, que corresponde a la parte occidental de Granada.

Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama / Diputación de Málaga

Es en su parte malagueña en la que se puede encontrar el pico más alto del parque, La Maroma, con sus 2.066 metros, que permite las mejores vistas de este paisaje escarpado y abrupto, con crestas, profundos valles y cuevas diseminadas por todo el lugar, como la Cueva de Nerja, y que incluso llega hasta el mar en la zona de los acantilados de Maro.

Enormes saltos de agua en este parque natural malagueño

Además, este parque que ha sido declarado Zona de Especial Conservación, Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección para las Aves destaca por los ríos y arroyos que descienden desde sus cumbres y que dejan tras de sí increíbles saltos de agua, como el de Los Árboles Petrificados, en los que el agua caliza mineralizó antiguos troncos.

Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama / Diputación de Málaga

Debido a las diferentes características climatológicas que presenta esta sierra según su latitud y posición, la vegetación presente en el entorno es variada, pues mientras que en sus zonas más altas y sombrías aparecen robles y arces, en los parajes centrales se distribuye una inmensa masa de pinares.

Un safari natural con águilas, cabras montesas y ardillas

Pero si una riqueza de este parque destaca sobre las demás es su enorme fauna, convertida en una suerte de safari visual en el que sus visitantes pueden contemplar una de las poblaciones de cabras montesas más grande de todo el país, así como ardillas, que han colonizado el territorio hasta haberse extendido de extremo a extremo del parque en apenas tres años.

Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama / Diputación de Málaga

Además, en sus sierras, es común disfrutar del vuelo de grandes águilas, como la real o la perdicera, así como halcones peregrinos y toda clase de aves de montaña y forestales.

Pueblos blancos en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama

Y para quienes quieran aprovechar su viaje para conocer también el entorno de estas sierras, todas ellas se encuentran en espacios en los que confluyen diferentes culturas, pero que cuentan con una marcada herencia musulmana plasmada en sus pueblos blancos.

Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama / Diputación de Málaga

Así, este parque natural se extiende por los municipios malagueños de Alcaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja, Salares y Sedella; y los granadinos de Alhama de Granada, Arenas del Rey, Játar, Jayena y Otívar. Un complejo y completo entorno natural y patrimonial que hace de este parque uno de los más visitados y admirados de ambas provincias andaluzas.