Inmigración en Málaga: ¿Cuáles son las nacionalidades que llegan y cuáles se van?

Málaga sigue siendo un destino atractivo para los inmigrantes, como lo reflejan los últimos datos de la Estadística Continua de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, mientras la provincia gana población, también se observa un leve retroceso en los últimos meses del año 2025.

En cuanto a las llegadas de inmigrantes, destacan varios países latinoamericanos y europeos. Colombia se sitúa como el país con mayor número de llegadas a Málaga, con un total de 670 personas. Le siguen Reino Unido, con 600 inmigrantes, y Argentina, con 590 personas.

Estos datos muestran un interés creciente por parte de nacionales de América Latina y Europa, especialmente del continente sudamericano, que continúan eligiendo Málaga como destino para residir.

Por otro lado, el movimiento migratorio también muestra las salidas de malagueños y extranjeros. De acuerdo con los datos, 480 personas de nacionalidad marroquí fueron las que más abandonaron la provincia en busca de nuevos horizontes en el exterior.

Inmigrantes guardan la cola en la Oficina de Extranjería. / JOSÉ LUIS ROCA

También se observa que 430 españoles decidieron emigrar, lo que representa una significativa cifra. En cuanto a los residentes del Reino Unido, aunque 600 ingleses llegaron a Málaga, 300 decidieron regresar.

A pesar de este balance de llegadas y salidas, la población de Málaga continúa creciendo, aunque con un ligero descenso de 2.029 habitantes en el último trimestre de 2025. La provincia pasó de 1.807.134 habitantes en octubre de 2025 a 1.805.105 en enero de 2026, mostrando una pequeña contracción en la última parte del año.

Los 10 millones de inmigrantes por primera vez

La población nacida en el extranjero y empadronada en España superó, por primera vez, los 10 millones -en concreto 10.004.581 personas-, un número más elevado que los residentes que tienen nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el segundo trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 36.100 llegadas a España), la marroquí (25.000) y la venezolana (21.600).

Por su parte, las nacionalidades más numerosas de los emigrantes fueron la colombiana (con 9.800 salidas), la española (9.700) y la marroquí (9.200).

49 millones de españoles

Según los últimos datos del INE, en España viven un total de 49.570.725 personas, pero el crecimiento poblacional de España se principalmente a personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó. Esta población nacida en el extranjero -de 9.686.214 personas- fue mayor que la de nacionalidad extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española.

Por su parte, el número de extranjeros aumentó en 95.277 personas durante el trimestre, hasta 7.050.174. La población de nacionalidad española aumentó en 24.534