Málaga cultiva la mayor fruta del mundo: puede llegar a pesar 30 kilos

La yaca - que no yuca- o 'Jackfruit' es un alimento codiciado. Desde hace unos años, dejó de ser un desconocido en Europa y se convirtió en una pieza esencial en algunas dietas como la vegetariana y vegana.

La fruta del Artocarpus heterophyllus es considerada la más grande del mundo y puede llegar a pesar hasta 40 kg en climas tropicales y medir casi un metro de largo. Fruto nacional de Bangladesh, es originario de las selvas del sudeste de India.

En la actualidad se cultiva en numerosas zonas tropicales de Asia, África y Sudamérica, y es muy popular en países como India, Bangladesh o Tailandia.

En La Mayora, dependiente del Instituto de Horticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM), han conseguido cultivar este fruto en la Axarquía malagueña, reproduciendo sus condiciones de cultivo en el oeste de la provincia. "Hay algunas frutas que rondan los 15 kilos".

Sabor

Madura sabe a una mezcla dulce y tropical de piña, mango, plátano, naranja, melón y papaya, con una textura fibrosa pero jugosa. Cuando está verde, tiene un sabor neutro similar a la alcachofa o patata. Su textura y apariencia recuerda a ciertos tipos de carne lo que la hace ideal para sustituir la carne en platos vegetarianos y veganos.

Málaga, cuna de lo tropical

En el ISHM cuentan ya con un largo y extenso curriculum. Pioneros en cultivar mango, aguacate y chirimoya en Andalucía, otro de sus últimos logros ha sido el de conseguir cultivar guanábana en España.

Guanábana. / L.O

La guanábana (Annona muricata) es una fruta tropical, originaria de Centro y Sudamérica, reconocida por su pulpa blanca, sabor agridulce y alto contenido en vitamina C, potasio y fibra. En aspecto y sabor a una chirimoya gigante con espinas suaves.