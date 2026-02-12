Urbanismo
Málaga tendrá en cuenta la opinión de los vecinos del Palo en la remodelación del paseo marítimo
El Consistorio contratará una empresa para realizar encuestas, talleres y foros de discusión durante seis meses para fomentar la participación ciudadana sobre el diseño del proyecto
Málaga tendrá en cuenta la opinión de los vecinos del Palo en la reforma del paseo marítimo en su objetivo de mejorar su calidad de vida. El Ayuntamiento, a través del Área de Urbanismo, ha adjudicado un servicio de dinamización de actividades para fomentar la participación ciudadana en el proceso de remodelación del paseo marítimo de El Palo. Esta iniciativa, que se extenderá durante un plazo de seis meses, tiene como objetivo recabar las opiniones de los vecinos y otros grupos clave en el distrito, para incorporar sus sugerencias en el diseño del futuro paseo marítimo. El Consistorio ha contratado a la empresa ENREDA SCA, que se encargará de coordinar las actividades de participación ciudadana, con un presupuesto de 15.336,75 euros (IVA incluido).
El proceso incluye una serie de actividades interactivas como encuestas, talleres de participación ciudadana, foros grupales de discusión y actuaciones en espacios públicos para fomentar la información sobre el proyecto y aumentar la participación de la comunidad.
Un proyecto integral para el paseo marítimo del Palo
La remodelación del paseo marítimo de El Palo es un proyecto de gran envergadura que forma parte de los esfuerzos de la ciudad por mejorar su frente marítimo. Esta actuación se llevará a cabo de manera integral, similar a la que se está realizando en el paseo marítimo de Pedregalejo, cuyas obras ya se encuentran en marcha desde el pasado mes de octubre.
Durante los próximos seis meses, la empresa adjudicataria realizará diversas acciones participativas que buscarán involucrar a todos los actores relevantes del distrito: desde los vecinos y comerciantes, hasta asociaciones culturales, jóvenes y estudiantes. El objetivo es que cada grupo pueda aportar sus ideas y preocupaciones para mejorar el diseño del paseo, garantizando que el proyecto final sea lo más representativo posible de la comunidad.
Acciones participativas para involucrar a todos los sectores sociales
Entre las actividades más destacadas de este proceso participativo se incluyen encuestas puerta a puerta, talleres de diseño, actuaciones en la vía pública y una plataforma online que permitirá a los vecinos seguir el progreso del proyecto y aportar sus sugerencias en todo momento. Además, se prevé una amplia campaña de difusión en redes sociales, para asegurar que todos los sectores sociales tengan la oportunidad de participar.
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Málaga, según ha informado en un comunicado, "reafirma su compromiso con la participación vecinal en la toma de decisiones urbanísticas, buscando siempre crear espacios públicos que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía".
