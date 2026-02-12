Málaga invierte 11,5 millones para mejorar el drenaje urbano y evitar inundaciones

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), continúa avanzando en su plan de infraestructuras hidráulicas que busca reducir los riesgos de inundaciones. Con una inversión de 11,5 millones de euros, se están llevando a cabo obras de mejora del drenaje urbano y la separación de redes en diversas zonas de la ciudad, garantizando una mayor seguridad para los malagueños frente a episodios de lluvias intensas, como los experimentados con los últimos temporales Leonardo, Marta o Nils.

Las obras, que forman parte de un plan global de inversiones hidráulicas para el periodo 2024-2029, incluyen proyectos de separación de redes y mejora del drenaje en barrios como Churriana, El Palo, la barriada de Palma-Palmilla, y el Centro Histórico. Entre los trabajos más destacados se encuentra la mejora de la avenida Salvador Allende y la calle San Nicolás, que permitirán aumentar la capacidad de drenaje y reducir las acumulaciones de agua en áreas críticas.

Uno de los proyectos más relevantes es el de la rehabilitación del colector histórico Carretería, una obra de gran envergadura que abarca varios tramos de la ciudad, desde plaza de la Victoria hasta calle Prim, y que está destinada a proteger a los ciudadanos de posibles inundaciones en el Centro Histórico.

La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha informado este jueves sobre el estado de estas actuaciones. / Ayuntamiento de Málaga

Obras para mejorar la infraestructura hidráulica

El plan de inversiones de Emasa, que incluye más de 130 obras programadas, también contempla la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento, así como la reurbanización de áreas como Pedregalejo Alto. Estas actuaciones no solo tienen como objetivo mejorar el drenaje de las aguas pluviales, sino también renovar infraestructuras obsoletas que afectan a la eficiencia del sistema de saneamiento en toda la ciudad.

Este conjunto de acciones forma parte de un esfuerzo continuo por parte de la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (Emasa) para afrontar los retos que plantea el cambio climático y las lluvias intensas, cada vez más frecuentes en la región. La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha señalado que estas obras son solo el inicio de un proceso que garantizará la seguridad y sostenibilidad de la ciudad frente a los riesgos de inundación.

Con estos proyectos, Málaga sigue avanzando hacia un modelo de ciudad más resiliente y adaptada a los nuevos tiempos, donde la protección medioambiental y la seguridad urbana son prioritarias para el Ayuntamiento y sus ciudadanos.

Actuaciones previstas por distritos

La concejala delegada de Sostenibilidad Medioambiental, Penélope Gómez, ha informado este jueves sobre el estado de estas actuaciones, a las que en los próximos meses está previsto que se sumen otras pendientes de licitación como la renovación de redes en la barriada de La Mosca o la mejora del drenaje urbano desde la barriada de Dos Hermanas hasta el mar mediante la construcción de un nuevo cajón de pluviales que complementará al ya existente en la avenida de la Paloma.

Una proyección muestra algunos puntos donde Emasa actuará para evitar inundaciones. / Ayuntamiento de Málaga

Avenida Salvador Allende (Este)

Objetivo: Mejorar la capacidad de drenaje y reducir las acumulaciones de agua en episodios de lluvia intensa.

Mejorar la capacidad de drenaje y reducir las acumulaciones de agua en episodios de lluvia intensa. Obras:

Construcción de una nueva red de aguas pluviales de 187 metros.

de 187 metros. Sustitución de 75 metros de la red unitaria .

. Renovación de 65 metros de la red de abastecimiento .

. Presupuesto: 383,279,79 € (IVA incluido).

383,279,79 € (IVA incluido). Plazo de ejecución: 4 meses.

4 meses. Adjudicataria: UTE Martín Casillas-Vialterra.

Avenida San Javier y Calle Torremolinos (Churriana)

Objetivo: Reducir el riesgo de inundaciones mediante la construcción de nuevos colectores pluviales.

Reducir el riesgo de inundaciones mediante la construcción de nuevos colectores pluviales. Obras:

Nuevo colector de aguas pluviales de 1,097 metros de longitud, que recorrerá la avenida San Javier y las calles Torremolinos y Enrique Van Dulken.

de 1,097 metros de longitud, que recorrerá la avenida San Javier y las calles Torremolinos y Enrique Van Dulken. Implementación de un sistema separativo de redes en calles adyacentes, con nuevos colectores en calles como Jilguero, San Huberto, entre otras.

en calles adyacentes, con nuevos colectores en calles como Jilguero, San Huberto, entre otras. Recuperación del sistema separativo en varios puntos, mediante la ejecución de un nuevo colector en la calle Maestro Flecán.

Presupuesto: 1,678,583 €.

1,678,583 €. Plazo de ejecución: 12 meses.

12 meses. Adjudicataria: UTE Martín Casillas-Vialterra .

UTE . Duración de las obras: Iniciadas a principios de enero con un mes de ejecución previsto para el primer tramo.

Calle Abogado Federico Orellana Toledano (Carretera de Cádiz)

Objetivo: Reducir los alivios por lluvias y continuar con la separación de redes.

Reducir los alivios por lluvias y continuar con la separación de redes. Obras:

Ejecución de un colector interceptor de aguas residuales de 336,24 metros de longitud bajo la calzada sur de la calle Abogado Federico Orellana Toledano.

de 336,24 metros de longitud bajo la calzada sur de la calle Abogado Federico Orellana Toledano. Separación de redes en calles adyacentes como Isla Cristina, Spiteri, Alfredo Catalani, entre otras.

Nuevo colector de 880 metros para mejorar el drenaje en la zona.

de 880 metros para mejorar el drenaje en la zona. Presupuesto: 1,561,842.26 € (IVA incluido).

1,561,842.26 € (IVA incluido). Plazo de ejecución: 11 meses.

11 meses. Adjudicataria: Proyectos Técnicos y Obras Civiles.

Barriada Palma-Palmilla

Objetivo: Mejorar el drenaje urbano y prevenir riesgos de inundación.

Mejorar el drenaje urbano y prevenir riesgos de inundación. Obras:

Renovación de las redes de distribución de agua potable y redes de saneamiento .

y . Mejorar la capacidad de drenaje para evitar filtraciones al subsuelo y mitigar el riesgo de inundaciones.

Presupuesto: 911,124.91 € (IVA incluido).

911,124.91 € (IVA incluido). Plazo de ejecución: 10 meses.

10 meses. Adjudicataria: Hidralia, Gestión Integral de Aguas de Andalucía.

Calle San Nicolás (Centro)

Objetivo: Mejorar el drenaje y la capacidad de la red para evitar acumulaciones de agua en episodios de lluvias intensas.

Mejorar el drenaje y la capacidad de la red para evitar acumulaciones de agua en episodios de lluvias intensas. Obras:

Renovación de la red de aguas pluviales y redes de aguas residuales mediante la instalación de nuevos colectores de 355 metros de longitud en la calle San Nicolás.

y mediante la instalación de nuevos colectores de 355 metros de longitud en la calle San Nicolás. Sustitución de un tramo de la red en la calle Topete.

Presupuesto: 670,314.64 € (IVA incluido).

670,314.64 € (IVA incluido). Plazo de ejecución: 4 meses.

4 meses. Adjudicataria: Guamar.

Pedregalejo Alto (Este)

Objetivo: Renovar la red existente y mejorar la infraestructura hidráulica de la zona.

Renovar la red existente y mejorar la infraestructura hidráulica de la zona. Obras:

Renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Brasil, Portugal, Etiopía, Joaquín Palmerola Buxados y Conde de Lemos.

en las calles Brasil, Portugal, Etiopía, Joaquín Palmerola Buxados y Conde de Lemos. Sustitución de los colectores y renovación de las canalizaciones de aguas residuales.

y renovación de las canalizaciones de aguas residuales. Reurbanización y rehabilitación de pavimentos, con eliminación de barreras arquitectónicas.

y rehabilitación de pavimentos, con eliminación de barreras arquitectónicas. Presupuesto: 1,968,936.24 €.

1,968,936.24 €. Plazo de ejecución: 10 meses.

10 meses. En fase de licitación.

Colector Histórico Carretería (Centro)

Objetivo: Renovar y rehabilitar un colector que data del siglo XVIII para evitar el colapso y mejorar el drenaje de aguas residuales en el Centro Histórico.

Renovar y rehabilitar un colector que data del siglo XVIII para evitar el colapso y mejorar el drenaje de aguas residuales en el Centro Histórico. Obras:

Primera fase: Recuperación de la solera y reparación de daños en bóvedas para evitar colapsos. Incluye la rehabilitación de tramos del colector entre la plaza de la Victoria y la calle Prim.

Recuperación de la solera y reparación de daños en bóvedas para evitar colapsos. Incluye la rehabilitación de tramos del colector entre la plaza de la Victoria y la calle Prim. Segunda fase: Renovación del colector en el tramo comprendido entre la calle Prim y la avenida Comandante Benítez, desviado bajo el puente de Tetuán.

Renovación del colector en el tramo comprendido entre la calle Prim y la avenida Comandante Benítez, desviado bajo el puente de Tetuán. Presupuesto (Primera fase): 1,787,221.24 € (IVA incluido).

1,787,221.24 € (IVA incluido). Presupuesto (Segunda fase): 1,237,037.91 € (IVA incluido).

1,237,037.91 € (IVA incluido). Plazo de ejecución (Primera fase): 12 meses.

12 meses. Plazo de ejecución (Segunda fase): 9 meses.

9 meses. Adjudicataria: Apimosa y Actua Infraestructuras (Primera fase), ACSA Obras e Infraestructuras (Segunda fase).

Carretera de Guadalmar y Parque Empresarial Villa Rosa (Churriana)

Objetivo: Mejorar el drenaje y evitar inundaciones en la zona de Guadalmar.

Mejorar el drenaje y evitar inundaciones en la zona de Guadalmar. Obras:

Colector interceptor de aguas residuales en la Carretera de Guadalmar.

en la Carretera de Guadalmar. Separación de redes en varias calles cercanas y mejora del drenaje en zonas como las calles Ramón Hernández, Santibáñez, y Walter Scott.

Presupuesto: 1,275,661.90 € (IVA incluido).

1,275,661.90 € (IVA incluido). En ejecución dentro del contrato global con otras actuaciones.

Renovación de conducciones en la EDAR del Guadalhorce