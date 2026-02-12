Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tala de árbolesSan ValentínEMTPlayas de MálagaBarrios carosCalle polémicaHeridaSocorrismoGasolineraMontejaque
instagramlinkedin

Confederación de Empresarios de Andalucía

El malagueño González de Lara, reelegido presidente de la CEA para un cuarto mandato: "Andalucía no quiere privilegios, pero tampoco agravios"

Más de 400 personas han asistido en Sevilla al acto de toma de posesión tras su reelección por la asamblea electoral, a la que concurría como candidato único

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reelegido este jueves al malagueño Javier González de Lara como presidente.

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reelegido este jueves al malagueño Javier González de Lara como presidente. / L. O.

José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reelegido este jueves al malagueño Javier González de Lara como presidente en lo que será su cuarto mandato. El amplio respaldo a su candidatura, única en concurrir, ha permitido su designación por aclamación. Más de 400 personas han asistido al acto de toma de posesión de González de Lara, que presidente la CEA desde al año 2014.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha sido algunos de los asistentes al acto, celebrado en la sede de la CEA en Sevilla.

El equipo de González de Lara, que también ese presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), está integrado en torno a las vicepresidencias de la Confederación de Empresas de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas; de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), José Cano; de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios y de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz.

"Polarización y crispación a nivel nacional"

En su discurso, González de Lara ha afirmado que el contexto actual, a nivel nacional, está "invadido por la polarización y la crispación, por la incertidumbre, por los cambios constantes de normas, por el deterioro del diálogo social", mientras que en el plano interanacional, ha lamentado la presencia de "castigos, invasiones y guerras que parecen de otro tiempo".

El malagueño Javier González de Lara, en su discurso tras su reelección como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

El malagueño Javier González de Lara, en su discurso tras su reelección como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). / L. O.

En este escenario adverso, ha resaltado los logros de la empresa andaluza, con récords en número de personas autónomas y siendo la segunda comunidad de España en empresas, con más de 550.000 firmas que "tiran del empleo".

"Se potencian sectores emergentes y aumentan exportaciones, apostando por la digitalización y sostenibilidad. Estamos madurando un modelo de turismo de éxito, conseguimos atraer inversiones, contribuimos al progreso y al bienestar de Andalucía”, ha celebrado.

Visión para los próximos cuatro años

De cara a estos próximos cuatro años, González de Lara dice que la CEA continuará defendiendo "la iniciativa privada, la empresa y la libertad", además de la alianza entre lo público y lo privado, "que no sólo es compatible, sino que, juntos, se fortalecen".

Noticias relacionadas

"Seguiremos potenciando la formación del talento, apostando por la juventud. Estamos aquí para seguir siendo útiles, ágiles y eficientes. Para buscar el acuerdo y trabajar por el consenso como garantía de paz social, para expresar con firmeza que Andalucía no quiere privilegios, pero tampoco agravios, sino un marco equitativo que le permita competir en igualdad de condiciones. Con reglas claras y estables, sin barreras regulatorias o ideológicas", ha apuntado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
  2. La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
  3. Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
  4. Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
  5. Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
  6. El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
  7. Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
  8. Cierra el bar El Diamante: adiós a 77 años de desayunos en el Centro de Málaga

Los vecinos del Palo piden la suspensión de nuevas licencias hoteleras en Málaga Este

Los vecinos del Palo piden la suspensión de nuevas licencias hoteleras en Málaga Este

Málaga invierte 11,5 millones para mejorar el drenaje urbano y evitar inundaciones

Málaga invierte 11,5 millones para mejorar el drenaje urbano y evitar inundaciones

El malagueño González de Lara, reelegido presidente de la CEA para un cuarto mandato: "Andalucía no quiere privilegios, pero tampoco agravios"

El malagueño González de Lara, reelegido presidente de la CEA para un cuarto mandato: "Andalucía no quiere privilegios, pero tampoco agravios"

Falsos enfermeros: el Colegio de Enfermería de Málaga alerta del aumento de casos de falsificación documental

Falsos enfermeros: el Colegio de Enfermería de Málaga alerta del aumento de casos de falsificación documental

La presa del Limonero vuelve a desembalsar agua para controlar su nivel

Más de 100 gestores administrativos de Málaga reciben la placa que los acredita para trámites ante la DGT

Más de 100 gestores administrativos de Málaga reciben la placa que los acredita para trámites ante la DGT

Málaga cultiva la mayor fruta del mundo: puede llegar a pesar 30 kilos

Málaga cultiva la mayor fruta del mundo: puede llegar a pesar 30 kilos

El restaurante de Málaga escondido en una casa cueva con solo cuatro mesas y la mejor comida tradicional: lleva 60 años oculto

Tracking Pixel Contents