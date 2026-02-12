El malagueño González de Lara, reelegido presidente de la CEA para un cuarto mandato: "Andalucía no quiere privilegios, pero tampoco agravios"

La Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) ha reelegido este jueves al malagueño Javier González de Lara como presidente en lo que será su cuarto mandato. El amplio respaldo a su candidatura, única en concurrir, ha permitido su designación por aclamación. Más de 400 personas han asistido al acto de toma de posesión de González de Lara, que presidente la CEA desde al año 2014.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, así como el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha sido algunos de los asistentes al acto, celebrado en la sede de la CEA en Sevilla.

El equipo de González de Lara, que también ese presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), está integrado en torno a las vicepresidencias de la Confederación de Empresas de Cádiz (CEC), Javier Sánchez Rojas; de la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería (Asempal), José Cano; de la Federación Onubense de Empresarios (FOE), José Luis García-Palacios y de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz.

"Polarización y crispación a nivel nacional"

En su discurso, González de Lara ha afirmado que el contexto actual, a nivel nacional, está "invadido por la polarización y la crispación, por la incertidumbre, por los cambios constantes de normas, por el deterioro del diálogo social", mientras que en el plano interanacional, ha lamentado la presencia de "castigos, invasiones y guerras que parecen de otro tiempo".

El malagueño Javier González de Lara, en su discurso tras su reelección como presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA). / L. O.

En este escenario adverso, ha resaltado los logros de la empresa andaluza, con récords en número de personas autónomas y siendo la segunda comunidad de España en empresas, con más de 550.000 firmas que "tiran del empleo".

"Se potencian sectores emergentes y aumentan exportaciones, apostando por la digitalización y sostenibilidad. Estamos madurando un modelo de turismo de éxito, conseguimos atraer inversiones, contribuimos al progreso y al bienestar de Andalucía”, ha celebrado.

Visión para los próximos cuatro años

De cara a estos próximos cuatro años, González de Lara dice que la CEA continuará defendiendo "la iniciativa privada, la empresa y la libertad", además de la alianza entre lo público y lo privado, "que no sólo es compatible, sino que, juntos, se fortalecen".

"Seguiremos potenciando la formación del talento, apostando por la juventud. Estamos aquí para seguir siendo útiles, ágiles y eficientes. Para buscar el acuerdo y trabajar por el consenso como garantía de paz social, para expresar con firmeza que Andalucía no quiere privilegios, pero tampoco agravios, sino un marco equitativo que le permita competir en igualdad de condiciones. Con reglas claras y estables, sin barreras regulatorias o ideológicas", ha apuntado.