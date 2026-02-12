Medio siglo del Teléfono de la Esperanza en Málaga: "Apostar por la salud mental y emocional es apostar por una sociedad más justa"

"Esto es un cumpleaños", se escucha en la sala. Hay invitados de honor y dulces, pero el protagonista no es uno, sino muchos. El Teléfono de la Esperanza lo forman más de 150 voluntarios y entidades colaboradoras, muchas de ellas presentes en el evento. En 2026 se celebran los 50 años de la asociación y para hacer partícipe a toda la sociedad malagueña de esta celebración se han programado diferentes actividades durante el año para acercar la labor a la conciencia colectiva.

"Nuestra labor es mucho más que un teléfono disponible 24 horas", ha aclarado Juan Sánchez Porras, presidente del Teléfono de la Esperanza, quien ha inaugurado una ronda de intervenciones por la que han pasado también el embajador del teléfono, Antonio Montiel; el artista encargado del cartel, Ángel Idígoras; el voluntario, José Baquedano; y representantes de la Junta de Andalucía y la Diputación de Málaga, Ruth Sarabia y Toñi Ledesma, respectivamente. El broche final al acto lo ha puesto el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien no ha dejado pasar la oportunidad de agradecer la "formidable" entrega de los voluntarios y lo "maravillosa y hermosa" que puede llegar a ser la vida.

Del diseño del cartel se ha encargado el artista plástico y humorista, Ángel Idígoras. Se trata de dos personas volando una cometa. Una, el usuario. La otra, el voluntario. El vuelo de la cometa simboliza la esperanza, que se eleva hacia arriba. "Era un encargo muy difícil porque es un tema muy delicado y yo no quería caer en la tristeza de los usuarios del teléfono", ha explicado el artista malagueño y se ha sumado a la importancia de la labor que se lleva a cabo.

Talleres y eventos

El inicio de la celebración del 50º aniversario del Teléfono de la Esperanza de Málaga ha arrancado con un desayuno solidario, pero lo eventos tendrán lugar a lo largo de todo 2026. El 15 de abril a las 19.00 horas se celebra un concierto benéfico organizado por el Club Los Leones en la Sala Fundación Unicaja María Cristina. Además, durante la última semana de abril y la primera de mayo se dará un ciclo de conferencias con grandes profesionales como Manuel Enciso García-Oliveros, director de la ETS Ingeniería Informática en la Universidad de Málaga; o César Ramírez Plaza, jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva de Quirónsalud de Málaga; entre otros periodistas, psicólogos y especialistas en salud mental.

El 24 de abril se dará una Jornada de Puertas Abiertas a las instalaciones del teléfono, con acceso gratuito para todas aquellas personas que deseen conocer de cerca la labor de la actividad de la asociación. Será en octubre cuando se organice la XXXI Gala Benéfica en el Teatro Cervantes, un evento donde se recaudarán fondos y se podrá disfrutar de un espectáculo variado que combinará diferentes expresiones artísticas.

El último evento tendrá lugar el 13 de noviembre a las 21.30 horas, cuando se celebre la Cena Conmemorativa, un evento que reunirá a todas las personas y entidades que han contribuido al recorrido del Teléfono de la Esperanza.

Madrinas y padrinos

En el desayuno se han dejado ver celebridades malagueñas como Manolo Sarria, humorista malagueño, o Sebastián Fernández (Basti), ex jugador del Malaga CF, quienes han sido reconocidos como padrinos que actúan como rostros, voz y referentes inspiradores en este 50º aniversario del Teléfono de la Esperanza. Con ellos también han recibido la misma distinción personalidades como Belinda Washington, Diana Navarro, Eva Ruiz, Salva Reina, Juan y Medio, Javier Ojeda, Joaquín Núñez, Luis Merino, Toni Zenet, Sergio Scariolo o Pasión Vega, entre otros.

Proyecto de libro

Los 50 años del Teléfono de la Esperanza se podrán ver reflejados en las páginas de un futuro libro que se empezará a editar durante 2026. Unas páginas que recogerán la historia completa desde la llegada de esta entidad a la ciudad de Málaga y que recogerá los testimonios de voluntarios y usuarios que hayan marcado la trayectoria de la asociación. El lema será el mismo: "Cuando existe la esperanza, todos los problemas son relativos".