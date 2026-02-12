De Nils a Oriana: otra nueva borrasca llega a Málaga

Málaga sigue encadenando borrascas. Si la semana comenzó con el temporal Nils, ahora la Agencia Estatal de Meteorología ha informado de una nueva: la borrasca Oriana.

Nils se ha ido desplazando poco a poco al noroeste de la Península, sin apenas impacto en la provincia. Ahora, Oriana mantiene las alertas y la Aemet asegurá que provocará el viernes y sábado "muy fuertes rachas de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas".

Oriana es ya la décima en apenas 40 días. Pero, la buena noticia es que puede ser "la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre", asegura la Agencia.

Tiempo en Málaga

Nils activó la alerta amarilla estará por fenómenos costeros en Málaga, concretamente en la Costa, por vientos de hasta 60 kilómetros por hora.

Ahora, con la nueva borrasca, la Aemet prevé precipitaciones débiles en algunos puntos del interior y en la capital. En Málaga capital predominarán las nubes, con un cielo nublado prácticamente toda la semana y lluvias débiles previstas para jueves y viernes.

En puntos del interior como Ronda, Antequera y Coín, el escenario será otro: se esperan lluvias con un 100% de probabilidad durante toda la semana.

La alerta por lluvias sí que se activará en Ronda el viernes, donde se espera precipitación acumulada en una hora de 15 mm. Y localmente se podrían superar los 60 mm acumulados en 24 horas.

El viernes volverán a activarse los avisos en toda la provincia, por vientos y olas. En la Costa se esperan vientos de hasta 60 km/hora y olas de 2 a 3 metros.

Temperaturas

En Málaga capital, las máximas se moverán en torno a los 20 grados y las mínimas rondarán los 13.

En Ronda, el descenso será más notable, con máximas alrededor de 14 grados y mínimas próximas a los 9. En Antequera, se esperan máximas cercanas a los 15 grados y mínimas en torno a los 8, mientras que en Coín el termómetro se situará con máximas sobre los 19 grados y mínimas alrededor de los 12.

¿Cuándo saldrá el sol?

El viernes comenzará a notarse la mejoría, con las lluvias, el mal tiempo y los cielos grises desapareciendo poco a poco a lo largo de la jornada. Pero será el sábado cuando vuelva el ansiado sol, no solo en la Costa del Sol, sino prácticamente en toda la provincia.

La previsión es que el buen tiempo se mantenga también domingo y lunes, y que a partir de la semana siguiente continúe el patrón más estable. Si se confirma, Málaga recuperaría el clima que la caracteriza y se frenaría —al menos por ahora— el tren de borrascas que ha impactado en la comarca.