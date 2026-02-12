Plan de Inversiones de la EMT de Málaga: 173 millones para renovar la flota hasta 2034

La Empresa Malagueña de Transportes suma esfuerzos para que su flota de autobuses se mantenga eficiente y tecnológicamente avanzada y responde a las críticas de la oposición sobre el envejecimiento de sus vehículos recordando que cuenta con un ambicioso plan de inversiones para renovar su parque móvil hasta 2034. A través de este programa, destinará más de 173 millones de euros a modernizar el servicio de transporte público de la ciudad, sustituyendo los vehículos más antiguos por una flota más sostenible.

La denuncia de Con Málaga sobre el envejecimiento de los autobuses de la EMT, que incluye un 38% de vehículos con más de 15 años de servicio, ha hecho reaccionar al Consistorio. Según la formación, más de 100 unidades de la flota han superado este umbral, lo que afecta tanto a la fiabilidad de los vehículos como a la calidad del servicio. Con una edad media de 11,4 años, los autobuses de la EMT atravesarían, según la formación, una crisis de renovación tecnológica, que se refleja en los crecientes retrasos y averías en las principales rutas.

El plan de renovación de flota propuesto por la EMT abarca un periodo de nueve años, durante el cual se incorporarán vehículos eléctricos e híbridos. En total, se prevé la adquisición de 299 unidades de distintos tipos de autobuses, con una inversión anual significativa que se destinará a la mejora de la flota. La renovación tecnológica también contempla la electrificación de los vehículos, buscando reducir el impacto ambiental y adaptarse a los estándares europeos de sostenibilidad.

Renovación y sostenibilidad: los nuevos autobuses eléctricos e híbridos

Este plan de inversiones prevé la incorporación a la flota de 70 autobuses eléctricos de 18 metros a partir del año 2031. Y de otras 99 unidades eléctricas de 12 metros, los diez primeros en el actual ejercicio 2025-2026. Esta flota se sumará a los autobuses híbridos de 18 y 12 metros, con un total de 71 y 30 unidades, respectivamente, lo que marcará un avance importante en la sostenibilidad del sistema de transporte público malagueño. Los primeros 20 híbridos de 12 metros comenzarán a funcionar este próximo año 2027, para cuya compra reservará una partida de 7,2 millones de euros (360.000 euros cada unidad), según la información facilitada por el Ayuntamiento.

En total, 173,1 millones de euros hasta el año 2034, con un especial desempeño en la adquisición de nuevos autobuses eléctricos de 12 metros (99 unidades) en los que la inversión superará los 62 millones de euros de aquí a 2031, cuando se comprarán los últimos 25 vehículos.

Los eléctricos jugarán un papel clave en la reducción de emisiones y en la mejora de la eficiencia energética de la EMT, que busca adaptarse a la creciente demanda de usuarios, que alcanzó un récord histórico de 53 millones de viajeros en 2025.

Además de la renovación tecnológica, la EMT confía en mejorar la fiabilidad y la capacidad operativa de la flota. Otra denuncia de Con Málaga: en los últimos años, el aumento de usuarios ha llevado a la EMT a enfrentarse a un desafío adicional como la falta de unidades operativas debido a las constantes averías de los vehículos más antiguos. La incorporación de autobuses más nuevos y modernos permitirá no solo mejorar la frecuencia de los servicios, sino también garantizar que los usuarios no experimenten retrasos recurrentes, especialmente en las megalíneas, las más solicitadas de la ciudad.

Una respuesta a las críticas y la presión sindical

El Consistorio preseume de este plan a pesar de que los trabajadores de la EMT presionando para que se acelere la renovación de la flota, tras la denuncia de que el plan de renovación acordado con los sindicatos no se ha cumplido en su totalidad. Con Málaga considera que la modernización de la flota es insuficiente ya que se han dado de baja 82 autobuses desde 2022 y se hen incorporado solo 98 nuevos vehículos.