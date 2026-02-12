PP y PSOE firman la paz en Andalucía por la reconstrucción tras el temporal: "Arrimemos el hombro sin broncas"

Daños en carreteras, vecinos evacuados y cultivos arrasados. Este es el resultado del tren de borrascas que ha asolado Andalucía en las últimas semanas. La recuperación económica se ha convertido en el principal reto por delante para la comunidad autónoma. Después de broncas y polarización, PP y PSOE han firmado la paz para poder alcanzar la recuperación del territorio tras la catástrofe en "unidad".

Esta ha sido la primera sesión de control al Gobierno desde Navidad, después del accidente de Adamuz y el temporal que ha afectado a Andalucía y el tono ha sido muy distinto. Después de encadenar varios periodos de sesiones de enfrentamientos en los que la confrontación era la tónica habitual, el pleno de este jueves ha marcado la diferencia por la voluntad de cooperar de los dos partidos mayoritarios a unos cuatro meses de las elecciones.

"Pida toda la ayuda que necesite, aquí está el PSOE de Andalucía, porque sabemos la tarea tan importante que tiene el Gobierno", ha señalado la portavoz de los socialistas en la Cámara, María Márquez. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de Andalucía como zona catastrófica para poder ofrecer ayudas a los vecinos afectados y el PSOE-A ha insistido al presidente Juanma Moreno que "no desperdicie los euros".

Colaboración entre adminstraciones

Por el momento, el Gobierno andaluz no ha podido ofrecer una cifra total de todos los daños que ha provocado el temporal en la comunidad autónoma. Aunque la Junta ya ha señalado que las pérdidas en el sector agrario alcanzan los 3.500 millones de euros, todavía falta por evaluar otros efectos como la situación actual de las carreteras en el territorio andaluz. Ante este panorama, desde San Telmo lamentan que las cifras van a ser estratosféricas.

Estos ofrecimientos de los socialistas no han sorprendido en la bancada popular, donde apuntan a que es lo único que pueden hacer en este punto de la legislatura. "Una tragedia supera las capacidades de cualquiera", ha señalado Moreno en su réplica, en la que ha pedido a las formaciones de la Cámara que dejen a un lado las peleas. El presidente ha insistido en que están "aglutinando recursos de todas las administraciones para poder llegar más lejos".

Moreno ha detallado que utilizarán partidas destinadas a otros sectores para esto y que utilizarán fondos estatales y de la Unión Europea. Así, ha puntualizado que no solo aspira a trabajar con el Gobierno central, sino que implicará a todas las administraciones, como ayuntamientos. De hecho, ambos han agradecido la colaboración de los alcaldes. "Los servicios públicos y los servidores públicos salvan al pueblo siempre", ha incidido Márquez.

Sin fecha para la vuelta a Grazalema

En el foco siguen los vecinos de Grazalema, que desconocen cuándo podrán volver a sus casas. Hace ya una semana que los grazalemeños tuvieron que ser desalojados por los peligros que suponía la carga de agua en el pueblo y desde entonces están acogidos en Ronda. Fuentes de San Telmo han explicado que el último informe de los geólogos del CSIC resulto "no concluyente" y están a la espera de uno positivo para ordenar el realojo.

El presidente de la Junta ha aprovechado esta buena sintonía con los socialistas para presentar al Parlamento su recetario para evitar la polarización. Una lista de "siete principios fundamentales" que ha ofrecido a los grupos. Defensa de las instituciones, respeto al adversario, transparencia, diálogo permanente, seguridad jurídica, escucha constante y la importancia de la transformación componen la propuesta del presidente para la Cámara.

"Los ciudadanos quieren más diálogo, mas conversación, más acuerdo más sentido común, quieren más unión y menos crispación", ha defendido el dirigente popular. De hecho, para la socialista esta actitud es, en este momento "una obligación" para los representantes políticos. "Arrimemos todos el hombro sin broncas", ha pedido el presidente de la Junta para abrir la puerta a un nuevo capítulo en el Parlamento.