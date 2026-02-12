El precio del alquiler de vivienda en Málaga ha subido un 70% en cinco años y roza ya los 1.300 euros al mes

El precio medio de alquiler en Málaga por una vivienda tipo de 90 metros cuadrado ha aumentado un 71% en los últimos cinco años, pasando de 755 euros en enero de 2021 a 1.293 euros al arranque de este año, según un estudio del portal inmobiliario Pisos.com. La escalada de precios en Málaga es una de las más significativas de España donde, de media, la subida ha sido del 46% en este periodo (de 884 euros en 2021 a 1.291 euros en la actualidad).

"La escalada del precio del alquiler supera incluso al incremento en venta, situando a miles de hogares en una encrucijada imposible donde alquilar se ha vuelto prohibitivo", ha explicado este jueves el portavoz y director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font.

Los mayores incrementos por provincias están liderados por Soria (115,64%); Palencia (81%); Madrid (80,19%); Salamanca (75,75%); A Coruña (74,99%); Málaga (71,34%); Baleares (+70,21%); Granada (65,21%) y Ciudad Real (63,34%).

Los datos de provincias del interior como Soria o Palencia reflejan crecimientos porcentuales muy elevados, aunque es importante contextualizarlos: partían de precios muy bajos y siguen siendo de las zonas más asequibles del país", ha matizado Font.

Los precios de alquiler más altos del país se dan así en Madrid (1.963 euros al mes), Barcelona (1.692), Baleares (1.680) y Vizcaya (1.312), con Málaga en quinta posición.

"El problema real está en las grandes ciudades y zonas turísticas, donde los incrementos se dan sobre precios ya de por sí elevados, haciendo el alquiler directamente inaccesible para muchas familias", añade el portavoz de Pisos.com.

La escalada en Málaga capital es del 51%

En el caso de Málaga capital, el aumento del precio de alquiler en el último lustro detectado por Pisos.com es del 51,69%, tras pasar un piso medio de 90 metros cuadrados de 948 euros a 1.438.

Por capitales de provincia, Madrid lidera el ranking de incrementos con un 89,66%. Le siguen Valencia (+84,55%), Barcelona (+79,49%), Tarragona (+75,71%), Sevilla (+61,19%), Palma de Mallorca (+59,80%), Alicante (+58,72%), Lugo (+54,17%), Málaga (+51,69%) y Teruel (+51,10%).

Los precios más altos de España a nivel de capitales se dan así en Barcelona (2.707), Madrid (2.669), San Sebastián (1.908), Palma de Mallorca (1.743), Sevilla (1.543) y Valencia (1.487), con Málaga en séptima posición.

Una vista aérea de Málaga capital. / Álex Zea

"En Madrid y Barcelona ya estamos hablando de cifras completamente desconectadas de los salarios españoles. Esto está generando una expulsión masiva de población hacia la periferia metropolitana y creando bolsas de pobreza habitacional en el centro de las grandes urbes. Es urgente aumentar el parque de vivienda en alquiler asequible y regular adecuadamente la actividad turística", afirma Font.

Las zonas turísticas, lo que más sube

Según el informe, cinco comunidades autónomas destacan con incrementos superiores al 50% en los últimos cinco años: Madrid, con un 80,19% más, hasta los 1.963 euros; Baleares, con 1.680 euros (70,21%); Cataluña, 1.478 euros (63,70%); Castilla-La Mancha, con 743 euros (60,85%); y Comunidad Valenciana, con 975 euros (52,93%).

Estas regiones, impulsadas por la presión turística, el crecimiento de las grandes ciudades y la falta de vivienda disponible en alquiler, han registrado los mayores aumentos.

En el lado opuesto, las comunidades con incrementos más moderados han sido La Rioja (+3,96%); Extremadura (+23%) y Cantabria (+32,55%). Únicamente Navarra ha experimentado una caída al retroceder el precio un 8,41%.

Cabe destacar que tres provincias han experimentado caídas de precios en el último lustro: Ourense (-10,31%), Navarra (-8,41%) y Jaén (-6,67%).