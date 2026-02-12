La presa del Limonero vuelve a desembalsar agua para controlar su nivel

El río Guadalmedina vuelve a llevar hoy agua a su paso por Málaga debido a un nuevo desembalse de la presa del Limonero, que debido a las últimas borrascas ha alcanzado su máxmo nivel de llenado. Con esta acción se controla el nivel del pantano y el desembalse ha comenzado a las nueve de la mañana de este jueves y continuará hasta mañana viernes a las 9 de la mañana, con una salida de agua de 27 metros cúbicos por segundo.

Según refleja la red Hidrosur, dependiente de la Junta de Andalucía, el Limonero está al 100%, con algo más de 14 hectómetros cúbicos embalsados, dos menos de los que tenía hace una semana, después de los desembalses de los últimos días, mientras que el global de las presas de la provincia de Málaga se encuentra casi al 90% de su capacidad, con 541 hectómetros cúbicos de agua almacenados. Los tres embalses del conjunto del Guadalhorce se encuentran también casi al 100% de su capacidad, mientras que La Concepción está al 82% y el de La Viñuela supera el 77% de llenado.

El Guadalmedina con agua por el desembalse del Limonero la pasada semana / Álex Zea

La presa del Limonero tiene una capacidad para embalsar 25 hectómetros, aunque se considera que 14 hectómetros es su capacidad máxima recomendada, ya que no es una presa para reserva de agua, sino para regulación del cauce del Guadalmedina y evitar inundaciones en Málaga.

De esta forma, siempre se intenta que, de esos 25 hectómetros de capacidad máxima, haya libre una capacidad de unos 13,79 hectómetros como margen de seguridad para asumir posibles avenidas. Eso lleva a que el desembalse busque mantener ese margen de seguridad, que ahora está en 9 hectómetros.