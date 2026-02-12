GASTRONOMÍA
El restaurante de Málaga escondido en una casa cueva con solo cuatro mesas y la mejor comida tradicional: lleva 60 años oculto
Este negocio situado en el salón de la casa de su propietaria ofrece una "aventura culinaria inolvidable"
Más de 60 años atrás, la abuela de Ángela Fernández decidió abrir las puertas de su vivienda, una coqueta casa cueva de Casares, para crear una casa de comidas para servir sus platos a los vecinos y turistas que se acercaban en el lugar. Ahora, seis décadas después, es su nieta Ángela la que ha convertido el salón de la vivienda familiar en un sencillo y cálido restaurante que mantiene la tradición familiar con los mejores sabores de la tierra.
Se trata de Villa 42, un restaurante oculto en esta casa cueva del casco histórico de Casares que huye de las guías turísticas o las recomendaciones masivas, sino que busca mantener intacta la esencia de sus orígenes con solo cuatro mesas disponibles para ofrecer el trato más hogareños, cercano y de calidad entre sus paredes de piedra blanca.
Una cocina de toda la vida en este restaurante-cueva
Un entorno excavado en la roca en el que Ángela ha mantenido la pasión por la cocina de su familia y la comparte sin lujos, artificios o grandes innovaciones, sino con "todo el sabor de Casares" en una mezcla de "tradición y saber hacer".
Pero, además de probar recetas caseras elaboradas con ingredientes frescos y de temporada, con "mucho cariño y profesionalidad", la chef muestra su pericia en los fogones ante los propios comensales a través de su 'showcooking', lo que permite disfrutar de una experiencia gastronómica única en este pueblo blanco malagueño.
Comida casera en el corazón de Casares
"Podrás degustar desde arroces, pucheros, ensaladas, hasta pescados, carnes y postres, todo acompañado de un buen vino y un ambiente acogedor", señalan desde el restaurante, que afirma que los clientes disfrutan de "una aventura culinaria que no olvidan".
A estos se suman su paella "auténtica" de marisco, su famosa tortilla de patatas casera, sus croquetas caseras, el salmorejo cordobés, la morcilla casareña o los boquerones fritos.
Precios y reservas de este restaurante de Málaga
Y para completar la degustación, pueden degustar todo tipo de postres caseros con "el toque de la chef", como sus tortas de aceite con miel de montaña, los roscos de vino con aromas cítricos, las natillas de canela con almendras caramelizadas, las torrijas de vino dulce con pasas y miel o el flan de higos con reducción de Pedro Ximénez.
Una amplia oferta gastronómica que se puede degustar por unos 15 euros el menú, para el que es necesario reservar con antelación para conseguir una de las cuatro mesas disponibles en este refugio gastronómico.
