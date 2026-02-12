Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tala de árbolesHuelga de médicosEMTPlayas de MálagaBarrios carosCalle polémicaTiro PichónSocorrismoGasolineraUnicaja
instagramlinkedin

San Valentín

San Valentín en Málaga: seis restaurantes donde celebrar el amor

Algunos establecimientos de la capital han preparado menús especiales con motivo del día de los enamorados

Seis propuestas para celebrar el amor en Málaga.

Seis propuestas para celebrar el amor en Málaga. / iStock

Chaima Laghrissi

Chaima Laghrissi

Málaga

Como cada 14 de febrero, el Día de San Valentín se convierte en la ocasión perfecta para celebrar el amor. Flores, detalles románticos y, por supuesto, una cena especial son los grandes protagonistas de este día.

Si deseas disfrutar de una experiencia gastronómica única para celebrar el amor, hemos preparado una selección con los seis restaurantes más románticos de Málaga, los mejor valorados por las plataformas gastronómicas.

Batik

En Batik, podrás disfrutar de un menú especial diseñado para "hablar de amor", disponible no solo el sábado, sino también el 13 de febrero para aquellos que quieran adelantar su celebración de San Valentín.

Tercer Acto

Ideal para los amantes -del cine-, es uno de los "hijos" de la firma hostelera de Antonio Banderas"Gastronomía y aplausos", así se define este establecimiento.

Un restaurante basa su gastronomía en productos gourmet, en su carta se pueden encontrar desde ostras, sushi y otros platos de pescado y marisco, así como cócteles inspirados en el mundo del cine. 

Si prefieres una cena italiana, a pocos metros encontrarás Atrezzo, también de Banderas. Para una opción más informal, visita la barra de Doña Inés, a pocos pasos.

El Balneario

Celebrar el amor junto al mar. Durante el Día de San Valentín, el restaurante se engalana y ofrece un menú especial para una velada única.

Sushita Chinitas

Para los amantes del sushi: Sushita Chinitas. Esta es la última incorporación a la oferta gastronómica del centro de Málaga.

Aquí el día del amor se lleva celebrando desde el lunes 9 y hasta el domingo 22 de febrero, todos los restaurantes de la cadena cuentan con un menú edición especial.

El Taller de Larios 10

Con una terraza que ofrece impresionantes vistas de la Catedral de Málaga, El Taller de Larios 10 ha elaborado su menú 'The Perfect Match', que estará disponible los días 13, 14 y 15 de febrero.

Noticias relacionadas y más

Mi Niña Lola

Si buscas una propuesta culinaria creativa, Mi Niña Lola es una excelente opción. Este restaurante destaca por su terraza con vistas panorámicas de Málaga y su menú que combina sabores innovadores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los temporales sacan a la luz posibles restos del Butano en las playas de Málaga
  2. La borrasca Marta afloja este domingo en Málaga pero mantiene activa la alerta amarilla en Ronda
  3. Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
  4. Málaga vuelve a las clases este jueves, pero no lo hará en toda la provincia
  5. Málaga llevaba desde 2013 sin alcanzar los 500 hectómetros cúbicos embalsados
  6. El destino de las naranjas de Málaga: a dónde van las mil toneladas que se recogen cada año en sus calles por estas fechas
  7. Última hora de la alerta roja en la provincia de Málaga | Borrasca Leonardo: siguen las lluvias este jueves en Málaga, pero con menos intensidad
  8. Cierra el bar El Diamante: adiós a 77 años de desayunos en el Centro de Málaga

San Valentín en Málaga: seis restaurantes donde celebrar el amor

San Valentín en Málaga: seis restaurantes donde celebrar el amor

Medio siglo del Teléfono de la Esperanza en Málaga: "Apostar por la salud mental y emocional es apostar por una sociedad más justa"

Medio siglo del Teléfono de la Esperanza en Málaga: "Apostar por la salud mental y emocional es apostar por una sociedad más justa"

Obesidad y depresión: investigadores de Málaga revelan que la dieta mediterránea mejora el estado de ánimo

Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa

Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa

El Aeropuerto de Málaga arranca 2026 con crecimiento: 1,4 millones de pasajeros en enero, un 5,1% más

El Aeropuerto de Málaga arranca 2026 con crecimiento: 1,4 millones de pasajeros en enero, un 5,1% más

Unicaja destina a agricultores y ganaderos 1.000 millones en financiación preconcedida para la PAC y cultivos intensivos

Unicaja destina a agricultores y ganaderos 1.000 millones en financiación preconcedida para la PAC y cultivos intensivos

El increíble rincón de Málaga donde la montaña se funde con el mar: un safari visual con ardillas, águilas y cabras montesas

El increíble rincón de Málaga donde la montaña se funde con el mar: un safari visual con ardillas, águilas y cabras montesas

Plan de Inversiones de la EMT de Málaga: 173 millones para renovar la flota hasta 2034

Plan de Inversiones de la EMT de Málaga: 173 millones para renovar la flota hasta 2034
Tracking Pixel Contents