San Valentín en Málaga: seis restaurantes donde celebrar el amor

Como cada 14 de febrero, el Día de San Valentín se convierte en la ocasión perfecta para celebrar el amor. Flores, detalles románticos y, por supuesto, una cena especial son los grandes protagonistas de este día.

Si deseas disfrutar de una experiencia gastronómica única para celebrar el amor, hemos preparado una selección con los seis restaurantes más románticos de Málaga, los mejor valorados por las plataformas gastronómicas.

Batik

En Batik, podrás disfrutar de un menú especial diseñado para "hablar de amor", disponible no solo el sábado, sino también el 13 de febrero para aquellos que quieran adelantar su celebración de San Valentín.

Tercer Acto

Ideal para los amantes -del cine-, es uno de los "hijos" de la firma hostelera de Antonio Banderas. "Gastronomía y aplausos", así se define este establecimiento.

Un restaurante basa su gastronomía en productos gourmet, en su carta se pueden encontrar desde ostras, sushi y otros platos de pescado y marisco, así como cócteles inspirados en el mundo del cine.

Si prefieres una cena italiana, a pocos metros encontrarás Atrezzo, también de Banderas. Para una opción más informal, visita la barra de Doña Inés, a pocos pasos.

El Balneario

Celebrar el amor junto al mar. Durante el Día de San Valentín, el restaurante se engalana y ofrece un menú especial para una velada única.

Sushita Chinitas

Para los amantes del sushi: Sushita Chinitas. Esta es la última incorporación a la oferta gastronómica del centro de Málaga.

Aquí el día del amor se lleva celebrando desde el lunes 9 y hasta el domingo 22 de febrero, todos los restaurantes de la cadena cuentan con un menú edición especial.

El Taller de Larios 10

Con una terraza que ofrece impresionantes vistas de la Catedral de Málaga, El Taller de Larios 10 ha elaborado su menú 'The Perfect Match', que estará disponible los días 13, 14 y 15 de febrero.

Mi Niña Lola

Si buscas una propuesta culinaria creativa, Mi Niña Lola es una excelente opción. Este restaurante destaca por su terraza con vistas panorámicas de Málaga y su menú que combina sabores innovadores.