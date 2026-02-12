Banca
Unicaja destina a agricultores y ganaderos 1.000 millones en financiación preconcedida para la PAC y cultivos intensivos
La entidad ofrece liquidez para afrontar gastos habituales y asegurar el funcionamiento diario de miles de explotaciones
L. O.
La entidad financiera malagueña Unicaja ha puesto a disposición de agricultores y ganaderos un total de 1.000 millones de euros en financiación preconcedida para este ejercicio, con lo que facilita a estos profesionales la liquidez necesaria para afrontar gastos habituales y asegurar el funcionamiento diario de miles de explotaciones.
Las líneas de financiación, en forma de préstamos y cuentas de crédito, están destinadas a la campaña de la Política Agraria Común (PAC) 2026 y a cultivos intensivos, según ha informado este jueves Unicaja en un comunicado.
"Nuestro objetivo es acompañar a los profesionales del campo, facilitándoles liquidez inmediata para afrontar sus campañas con seguridad. La mejora del sistema de preconcesión nos permite llegar a más clientes y ofrecer una respuesta más ágil", ha explicado el director de Pymes y Agro de Unicaja, Francisco Vilches.
En el marco de la PAC, Unicaja ofrece a sus clientes la posibilidad de anticipar el importe de las ayudas en condiciones favorables y mediante un proceso rápido, sencillo y con asesoramiento especializado.
Los clientes que domicilien su solicitud podrán acceder de forma ágil a los fondos necesarios para cubrir los gastos recurrentes de sus explotaciones.
Plazos de solicitud de la PAC
El plazo para presentar la solicitud única de la PAC (olivar, ganadería ovina, caprina y vacuna, cultivos herbáceos, proteaginosas, industriales y frutos secos, entre otros) está abierto hasta el 30 de abril, mientras que el anticipo podrá contratarse hasta el 31 de octubre.
Para este proceso, Unicaja pone a disposición del sector recursos técnicos, humanos y financieros, ·aportando experiencia y confianza, dos aspectos especialmente valorados por sus clientes.
Los agricultores y ganaderos pueden gestionar estas líneas a través de la red de oficinas de Unicaja, donde recibirán atención especializada.
Esta iniciativa se suma a la oferta financiera que Unicaja despliega en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura, en coordinación con los gobiernos regionales.
Oferta omnicanal de Unicaja
La experiencia de Unicaja en el sector agrario se refleja en una oferta omnicanal, que combina atención presencial, digital y telefónica, junto con servicios financieros, de protección y de asesoramiento.
El banco mantiene, además, convenios específicos con organizaciones agrarias y administraciones públicas y participa en ferias especializadas, celebradas a nivel nacional, tales como Agroexpo, en Don Benito (Badajoz); Fruit Attraction, en Madrid; Salamaq, en Salamanca; Fenavin, en Ciudad Real, o Infoagro Exhibition y Expolevante, en los municipios almerienses de Aguadulce y Níjar.
