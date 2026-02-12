Los vecinos del Palo piden la suspensión de nuevas licencias hoteleras en Málaga Este

La Asociación de Vecinos del Palo ha pedido en un escrito dirigido al alcalde, Francisco de la Torre, un cambio del "modelo urbanístico de Málaga", ante una situación de "máxima tensión en el mercado residencial".

El colectivo vecinal critica al Ayuntamiento de Málaga por haber "contribuido directamente a agravar la crisis de vivienda", con la autorización de nuevos "hoteles turísticos, alojamientos de corta duración o grandes superficies comerciales en demérito del comercio local".

Por todo ello, la asociación ha pedido al Consistorio, en primer lugar, la suspensión "de forma inmediata", en Málaga Este y otros sectores con terrenos disponibles, de "nuevas licencias para hoteles turísticos". En su lugar, proponen que se reserven para VPO en alquiler y en propiedad.

Más VPO y Málaga, zona tensionada

En segundo lugar, han reclamado que se promuevan "activamente" convenios con la Junta de Andalucía y el Gobierno central, para "financiar y agilizar la construcción de VPO", y otros tipos de viviendas sociales, "con especial atención a las personas jóvenes, familias monoparentales, trabajadores con bajos y medios ingresos y colectivos vulnerables".

Recreación del bloque de apartamentos turísticos que se construirá en las Cuatro Esquinas del Palo. / La Opinión

En tercer lugar, han solicitado que "toda la ciudad de Málaga" sea declarada "zona tensionada en materia de vivienda". Para la asociación de vecinos, esta posibilidad, presente en la Ley de Vivienda, permitiría establecer límites en el mercado del alquiler, incentivar la "movilización de viviendas vacías hacia el mercado del alquiler asequible", así como "paralizar prácticas especulativas y priorizar el uso de la vivienda como derecho básico".

Por último, señalan que se deben complementar estas medidas con la revisión del PGOU, para "priorizar usos residenciales asequibles frente a usos turísticos y terciarios en zonas con alta demanda de vivienda habitual".

El escrito a Francisco de la Torre finaliza concluyendo que "reservar suelo para viviendas protegidas y declarar la ciudad tensionada" son "pasos decisivos para revertir la pérdida de población residente, aliviar la presión sobre los alquileres y garantizar que Málaga siga siendo una ciudad de oportunidades para todos".

Mercedes Pírez, presidenta vecinal de El Palo, con dirigentes vecinales el año pasado en un rincón del barrio. / A.V.

Las Cuatro Esquinas del Palo y la Torre de San Telmo

Como informó La Opinión, a final de enero el colectivo vecinal ya pidió la conversión en un bloque de viviendas sociales del edificio de apartamentos turísticos previsto en una parcela en el centro del barrio, en las Cuatro Esquinas del Palo.

Además, la Asociación de Vecinos del Palo ha sido reciente el coautor, junto con la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, de un escrito de denuncia por las obras de 22 apartamentos turísticos en la calle Torre de San Telmo, cuya constructora acaba de ser multada por el Ayuntamiento por la tala ilegal de árboles.