Se acabaron las llamadas spam para los malagueños: Pedro Sánchez hace oficial un real decreto para prohibir la publicidad no deseada

Los malagueños ya pueden respirar tranquilos: el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que prohíbe de forma general las llamadas de spam con fines comerciales no solicitadas por parte de las compañías eléctricas. Esta medida forma parte de un nuevo reglamento destinado a regular las prácticas abusivas en la contratación de servicios energéticos, garantizando así una mayor protección para los consumidores.

La normativa establece que las empresas no podrán realizar llamadas de publicidad o ventas a los hogares, salvo que los consumidores hayan solicitado explícitamente recibir dichas comunicaciones. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha explicado que la intención es también acabar con la contratación "en caliente". A partir de ahora, las compañías deberán enviar a los clientes una documentación clara y accesible antes de la firma de cualquier contrato.

Sanciones previstas

Para reforzar esta protección, las llamadas serán grabadas y quedarán a disposición de los usuarios. Además, la nueva normativa limita las penalizaciones y las permanencias abusivas que se imponían al cambiar de compañía. Las sanciones por incumplir las disposiciones del nuevo reglamento podrían ir desde los 600.000 hasta los 6 millones de euros, y serán gestionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Este decreto busca, equilibrar la relación entre los consumidores y las comercializadoras eléctricas, favoreciendo una transición energética más justa y transparente. También incluye medidas de protección para los hogares más vulnerables, como el bono social térmico, y la obligación de las comercializadoras de ofrecer información clara sobre las tarifas.

Prefijo específico

Con estas nuevas leyes, el Gobierno refuerza el derecho de los usuarios a no recibir llamadas comerciales no deseadas y establece un sistema para facilitar su identificación, utilizando el prefijo 400 para las llamadas de este tipo.

El fin de las molestas llamadas de spam permite disponer de una mayor seguridad y claridad en los contratos energéticos.