Adoratrices Málaga crea un ‘crowdfunding’ para financiar una prótesis auditiva a una mujer en situación de vulnerabilidad

La congregación religiosa Adoratrices Málaga, entidad especializada en ofrecer apoyo integral a mujeres en situación de vulnerabilidad, ha iniciado una recogida de dinero a través de la fundación migranodearena. Su objetivo es alcanzar los 3.000 euros para poder financiar una prótesis auditiva bilateral para una de sus internas, que ha sido diagnosticada con hipoacusia bilateral severa. Una condición que le ha supuesto una pérdida auditiva severa y que le complica la comunicación diaria.

Los dispositivos se colocarían en ambos oídos para facilitar la escucha. El coste de estos oscila entre los 2.890 € y 3.000 €, lo que supone "una cantidad inasumible para ella dada sus circunstancias actuales", señalan desde la ONG. En Adoratrices Málaga ayudan a mujeres que han sufrido algún tipo de violencia o problemas de conducta adictiva, como jóvenes víctimas de trata, prostitución y distintos tipos de violencia. Con el propósito de reincorporarlas en sociedad, un proceso que se complica para esta mujer por su pérdida auditiva.

La interna está haciendo un "gran esfuerzo" por rehacer su vida. Ella participa en procesos de acompañamiento y recuperación, además, sueña con trabajar y ser independiente. Asimismo, quiere aprender a hablar español e integrarse en sociedad, algo que le impide su diagnóstico, pero que se puede solventar si adquiere la prótesis.

"Al no escuchar, pues no puede aprender el idioma y al no aprender el idioma, no puede trabajar. Porque una entrevista no es capaz de superarla", afirma Nerea Picapiedra, trabajadora social de la ONG. Explica que más o menos puede establecer conversación con las que la ayudan en el centro pero que "muchas veces" no es capaz de escuchar realmente.

Dinero recaudado hasta ahora

Este 'crowdfunding' es el primero que organizan desde la congregación para ayudar a una mujer específica, destaca Picapiedra. Puesto que se financian por fondos propios y subvenciones. "Se ha hecho otro crowdfunding para el tema de las navidades, para que tengan ese dinerillo extra, sus regalitos y sus cosas", explica.

En tan solo una semana ya han logrado recaudar 1.340 euros a través de 24 donativos. Todavía disponen de 46 días para lograr el objetivo final. La financiación colectiva la han titulado: Escuchar para volver a empezar, "para que pueda escuchar, comunicarse y construir un futuro digno", explican. Destacan que toda aportación es válida “por pequeña que sea”.

Programa Vive y Camina

La recaudación se encuadra dentro del Programa Vive y Camina. En el que la ONG tiene como misión "acoger, acompañar, promocionar e insertar a la mujer, con un enfoque centrado en su empoderamiento". Este proyecto cuenta con un equipo formado por educadoras, trabajadoras sociales, psicóloga, abogada y voluntarios.

La entidad puso en funcionamiento este programa de apoyo integral en 1906. Desde el que trabajan un enfoque basado en el respeto de los Derechos Humanos. El proyecto cuenta con un sistema de protección interno para asegurar espacios, actividades y relaciones seguras.

La atención a mujeres en situación de vulnerabilidad se presta tanto en el centro de acogida como no residencial. El servicio se ofrece mediante casas de acogida o pisos de reinserción. En los que se las atiende siguiendo un itinerario basado en fases hasta su total recuperación e inserción social. Asimismo se las provee con servicios especializados atendiendo a sus necesidades, señalan desde su página web.