Alcaldes exigen al Gobierno central un plan de estabilización de las playas de Málaga

La presidenta del Consejo de Alcaldes del PP de Málaga y regidora en el Ayuntamiento de Torremolinos, Margarita del Cid, habló este jueves en nombre de sus homólogos al frente de los municipios gobernados por su formación política en la Costa del Sol y solicitó al Gobierno central que reaccione y «abandone el bloqueo y la desidia en la que lleva siete años instalado en cuanto a la inversión y mantenimiento de las playas de la provincia».

Así expresó que ha trasladado al Ejecutivo de Sánchez «que acepte impulsar un plan de estabilización tras sufrir gran parte de nuestro litoral el mayor desastre en décadas por la sucesión de temporales en las últimas semanas. Es su competencia y es absolutamente necesario», matizó Del Cid.

A su juicio es necesario que no se siga «parcheando el litoral», de manera que se deben desarrollar «actuaciones estructurales y preventivas». Alega la alcaldesa torremolinense que la «falta de inversiones hace que las playas de la provincia sean cada vez más vulnerables ante los temporales».

Numerosas localidades se encuentran en este momento a la espera de culminar sus informes técnicos sobre los daños registrados por el reciente enjambre de borrascas que se ha saldado con sucesivos temporales costeros, a los que se sumarán a partir de este viernes otro más. Pero ya hay ayuntamientos como el de Nerja que cifran, provisionalmente, en más de 3 millones de euros los daños acumulados en lo que va de año.

Del Cid recuerda que municipios eminentemente turísticos es el caso de Torremolinos, donde ella es regidora, el propio término nerjeño o los de Marbella, Casares, Rincón de la Victoria o Torrox «se encuentran estos días con sus playas en el peor estado desde hace décadas, con daños provocados por la pérdida de arena, pero también en los equipamientos, instalaciones, mobiliario e incluso en el sistema de saneamiento».

Para la responsable del PP en el órgano provincial ya reseñado la inacción del Gobierno, a través de la Demarcación de Costas de Andalucía Mediterráneo y de las administraciones dependientes del Ministerio, generan «un doble castigo para provincias como Málaga, que requiere de manera urgente de soluciones duraderas que protejan nuestro litoral».

Imagen turística de Málaga

Y es que como expresa Del Cid, la actividad económica derivada del sector turístico depende y mucho del buen estado de las playas durante todo el año. Recuerda que la imagen de la provincia está en juego «tras siete años de parches y sin una respuesta estructural al problema».

Los alcaldes del PP manifiestan que de momento «gran parte de estas reparaciones» las afrontan los propios ayuntamientos, «pese a que la competencia de Costas es del Gobierno central». La dirigente popular considera en nombre de todos ellos que son las entidades locales las que dan la cara para que los municipios «luzcan en perfecto estado de revista para paliar, una vez más, el abandono del Gobierno de Sánchez».

Noticias relacionadas

Todas estas incidencias expresan estos regidores que tienen consecuencias directas sobre «el empleo, la actividad económica y la competitividad turística». Así reclaman al Gobierno de España que impulse, «de una vez por todas, un plan integral y técnicamente solvente de estabilización de nuestro litoral, dotado de presupuesto y de un calendario de actuaciones». Y al mismo tiempo piden un «fondo extraordinario de contingencia» para los municipios costeros, de manera que los ayuntamientos no tengan que asumir estos gastos, «que son reiterativos año tras año, a pulmón».