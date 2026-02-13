La supervivencia del cáncer infantil alcanza el 83% en Andalucía: el Hospital Materno registra 64 nuevos casos en 2025

Aunque muchas veces se olvide, el cáncer es una enfermedad que también afecta a los niños. El año pasado, 64 menores fueron diagnosticados de cáncer infantil en el Hospital Materno Infantil de Málaga. La buena noticia, como ha destacado hoy el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia, Antonio Sanz, es que cerca del 83% consigue superarlo. Aun así, el objetivo es seguir mejorando las cifras de supervivencia y reducir las secuelas.

Para celebrar el Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora el domingo 15 de febrero, el Hospital Materno Infantil, en la colaboración de la Agrupación de Desarrollo Unidos Contra el Cáncer, ha organizado este viernes un acto en la ludoteca del centro con una programación especialmente diseñada para los menores en tratamiento oncológico y sus familias. Los pequeños han podido disfrutar de diferentes talleres, sesiones de arteterapia, e, incluso, una actuación musical.

“Es un día muy importante para dar visibilidad a esta enfermedad y para mandar un mensaje para que la población se entere de que estos niños existen”, ha señalado Laura García, adjunta de oncología pediátrica del Hospital Materno, que ha insistido en la importancia de que la ciudadanía conozca esta realidad para que puedan brindarles el apoyo que necesitan: “para ese pequeño porcentaje de niños que todavía, a día de hoy, seguimos sin poder curarlos. Y esto solo se consigue con investigación”.

La doctora también ha querido recordar a las familias que se encuentran en un proceso oncológico que tienen todo el apoyo de los profesionales y que van a acompañarlos en el camino. Asimismo, les ha animado a tener “mucha esperanza”, ya que cada vez las tasas de curación son mayores y los niños son supervivientes con menos secuelas.

El Materno Infantil de Málaga conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil / L.O.

Futura área adolescente-juvenil

El Hospital Materno Infantil, como ha recordado el gerente del Hospital Regional, José Antonio Ortega, es centro referente para toda la provincia de Málaga para el tratamiento de niños con problemas oncológicos, los cuales, ha subrayado, “son prioritarios”.

En este sentido, ha anunciado que el centro está trabajando para implementar dos grandes novedades: la creación de un área de investigación dentro de pediatría y la creación de un área adolescente-juvenil de pacientes oncológicos para los jóvenes de entre 14 y 25 años.

Además, el Hospital Materno Infantil ha puesto en marcha una consulta específica de seguimiento de síndromes de predisposición al cáncer, desarrollada a través de un proyecto financiado por la Fundación Aladina. Esta iniciativa está orientada a la identificación precoz y al seguimiento estrecho de niños y adolescentes con mayor susceptibilidad hereditaria a desarrollar determinados tumores, permitiendo establecer estrategias de vigilancia individualizadas y una atención integral a las familias.

Secuenciación tumoral

Asimismo, el centro ha incorporado a su cartera de servicios nuevas técnicas de secuenciación tumoral sistemática en cáncer infantil, que permiten analizar genéticamente todos los tumores pediátricos diagnosticados. Aunque este procedimiento ya se realizaba previamente en colaboración con CIMES, el hospital dispone ahora de secuenciadores propios, lo que posibilita realizar estos estudios íntegramente en sus instalaciones, agilizar los tiempos diagnósticos y reforzar la medicina personalizada.

El Materno Infantil de Málaga conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil / L.O.

Daniel Bardán, jefe de la Sección de Hematología Pediátrica, ha querido reafirmar el compromiso del centro con el abordaje multidisciplinar de la leucemia. El profesional ha explicado que es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes en la infancia, pero que también tiene una supervivencia y una tasa de curación “muy alta”.

“Pero no nos conformamos, vamos siempre a exigirnos más y vamos a intentar buscar todos los avances científicos y tecnológicos para intentar rascar ese 100% de curación en los niños que tienen leucemia”, ha remarcado Bardán, que ha recordado que la Unidad de Hematología Infantil es centro de referencia nacional CSUR para trasplantes alogénicos pediátricos y atiende a pacientes procedentes de Málaga, Melilla, Ceuta, Almería y Granada.

Humanización

“Entendemos que tratar el cáncer en la infancia va mucho más allá de protocolos clínicos y de la tecnología de vanguardia”, ha señalado Vanesa Vázquez, directora de Enfermería del Hospital Materno Infantil, que ha resaltado la importancia de la humanización y el compromiso del centro para que “ningún niño pase por este proceso sintiéndose solo o despojado de su infancia”.

Por su parte, el delegado territorial de Salud, Carlos Bautista, ha defendido la importancia de dejar de responsabilizar a los niños del cáncer y de su curación. “Ellos deben saber solamente que los queremos y que nos vamos a dejar la vida por ellos y que nunca los dejaremos solos”. El artista Javier Calleja ha estado también presente en el acto.

Lectura del manifiesto

Tras la inauguración, se ha leído un manifiesto que recogía las miradas de las familias, la infancia y la adolescencia. “Ningún padre está preparado para escuchar la palabra cáncer y menos representando a su hijo. Es un camino lleno de miedo, de preguntas y respuestas, de noches en vela, pero también de una fuerza que no sabemos que tenemos”, ha compartido Damián, padre de Nicolás, que tiene un tumor cerebral.

El Materno Infantil de Málaga conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil / L.O.

Rocío, con tan solo ocho años, ha aportado su testimonio. “Sigo siendo una niña, me gusta jugar, aprender cosas nuevas y reírme con mis amigos, incluso en los días en los que estoy en el hospital”, ha leído la pequeña, que ha subrayado que “pase lo que pase, dentro de mí sigue viviendo la ilusión de una niña”.

Por último, Sofía, que también es paciente de cáncer, ha aportado la visión adolescente. “Estar en tratamiento de quimioterapia en la adolescencia lo cambia todo: cambia tu cuerpo, tus planes, tu forma de verte y de mirar al futuro. Te obliga a madurar rápido, a convivir con el miedo y con la incertidumbre, pero también te enseña lo que de verdad importa. Aquí he aprendido a valorar los pequeños logros y a pedir ayuda cuando la necesito”, ha destacado.

Cifras de 2025

Durante 2025, según ha informado el centro en un comunicado, la Unidad de Oncología Pediátrica ha diagnosticado 52 nuevos casos de tumores sólidos. Los más frecuentes han sido los tumores cerebrales, seguidos de los linfomas y, en tercer lugar, los neuroblastomas. Por su parte, la Unidad de Hematología Infantil ha registrado 12 nuevos casos de leucemias agudas pediátricas, de los cuales ocho correspondieron a leucemias linfoblásticas agudas (LLA) y cuatro a leucemias mieloblásticas agudas (LMA)

La leucemia aguda infantil es uno de los cánceres más investigados en edad pediátrica. Según el registro español RETI-SEHOP, la tasa de supervivencia a los cinco años del diagnóstico alcanza el 84%, elevándose hasta el 90,3 % en el caso de la LLA.