La ciudad malagueña que será la capital del queso este fin de semana: con degustaciones gratuitas y más de 50 variedades

Una ciudad malagueña se convertirá en la capital del queso durante este fin de semana con la celebración de su emblemático Mercado de Quesos de Málaga, que ofrecerá a sus visitantes más de medio centenar de variedades de nueve de las mejores queserías de todo el territorio.

Se trata del Mercado de Quesos de Málaga, que se llevará a cabo en el Mercado Agroalimentario del Guadalhorce de Coín, en una cita que se ha posicionado como un imprescindible para los amantes de los quesos y los productos lácteos.

Horario del Mercado de Quesos de Málaga, en Coín

Esta cita, que se celebra el tercer domingo de cada mes, a excepción de junio, julio y agosto, que se suspende, tendrá lugar este domingo 15 de febrero de 9.00 a 14.30 horas.

Edición anterior del Mercado de Quesos de Málaga, celebrado en Coín / Mercado de Quesos de Málaga

Durante la jornada, los visitantes podrán disfrutar de degustaciones y toda clase de productos queseros a través de su ya famoso mercado, cuya entrada será completamente gratuita.

Las mejores queserías locales en un solo lugar

Así, el mercado contará con más de medio centenar de quesos "elaborados con tradición y mimo" de nueve de las mejores queserías de la provincia, como son Montes de Málaga, Cabraline, El Arquillo, El Pastor del Torcal, El Pastor del Valle, La Hortelana, El Pinsapo, Rey Cabra y Santa María del Cerro.

"Quesos tradicionales de cabra y oveja, elaborados con tradición y mucho mimo, compartirán espacio con otros productos de proximidad en un mercado al aire libre perfecto para pasear, descubrir, comprar con calma y disfrutar en familia", señalan desde el Ayuntamiento de Coín.

Próximas ediciones del Mercado de Quesos de Málaga

Además, aseguran que este tipo de iniciativas ayudan a apoyar a los productores locales y "llenar la despensa con calidad, cercanía y buen gusto".

La primera edición de este 2026 del Mercado de Quesos de Málaga se celebró el pasado 18 de enero, a la que le seguirá la de este domingo 15 de febrero. Tras esto, el evento se llevará a cabo el 15 de marzo, 19 de abril, 17 de mayo, 20 de septiembre, 18 de octubre, 15 de noviembre y 20 de diciembre.