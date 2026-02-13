¿Cuándo dejará de llover en Málaga? La Aemet anuncia la vuelta del buen tiempo

¿Cuándo dejará de llover en Málaga? Es la pregunta del millón tras casi dos meses de lluvias, que han dejado destrozos importantes en buena parte de la provincia.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones seguirán siendo una constante estos días en casi toda la provincia. Málaga ha ido encadenando borrasca tras borrasca. Un total de diez en apenas 40 días. De hecho, la última Oriana comenzó la pasada madrugada del jueves.

¿Cuándo nos abandona este frente?

Pese a la continuidad de las lluvias, la Aemet pone fecha al próximo anticiclón que podría cortar este episodio: las previsiones apuntan al 16 de febrero, y todo indica que se cumplirá.

El viernes, la borrasca Oriana deja precipitaciones débiles en toda la provincia, aunque ha activado los avisos amarillos por precipitaciones en Ronda y por fenómenos costeros y marítimos en la Costa. Un temporal que viene con un descenso térmico generalizado", tal y como afirma la Aemet.

Durante la jornada del sábado todavía se registrarán algunas precipitaciones en el interior de la provincia, pero será a partir del domingo cuando la situación se estabilice.

El domingo la borrasca se despide, ya no habrá precipitaciones en Andalucía y habrá subida térmica", afirma la Aemet.

Temperaturas

Las temperaturas previstas para los próximos días oscilarán entre los 9°C y los 23°C. Las mínimas se situarán entre los 9°C y los 13°C, mientras que las máximas alcanzarán valores comprendidos entre los 20°C y los 23°C.

A lo largo del periodo se aprecia un ligero ascenso progresivo de las temperaturas máximas hasta mediados de la semana, seguido de un leve descenso, con mínimas que se mantendrán en valores suaves y relativamente estables.