Un hombre es detenido en Málaga tras golpear reiteradamente a su pareja en el rostro durante una discusión

Efectivos de la Policía Local de Málaga han detenido a un individuo como presunto autor de un delito de lesiones en el ámbito de la violencia de género tras, presuntamente, golpear de forma reiterada a su pareja en el rostro.

Los hechos tuvieron lugar en el distrito Centro el pasado 6 de febrero, sobre las 20.10 horas, cuando una llamada a la Sala del 092 de Policía Local alertaba de que una mujer estaba siendo agredida y solicitaba auxilio desde la ventana de un domicilio.

Atención de la Policía Local

Hasta el lugar se desplazaron varias unidades de la Jefatura de Policía de Barrio del Distrito Centro, procediendo a entrevistarse con el requirente y con la víctima.

Los policías pudieron observar que la mujer, que se encontraba en el rellano del inmueble, tenía la cara completamente ensangrentada y con rojeces, ha indicado la Policía Local en un comunicado.

Al parecer, la agresión se inició en el marco de una discusión mientras cenaban, momento en el que presuntamente el individuo la golpeó en el rostro con el puño, dejándola aturdida.

Huyó tras la agresión

Fue entonces, cuando la víctima intentó pedir ayuda, pero el agresor la agarró y arrastró para seguir golpeándola en la cara, hasta que consiguió zafarse de él y pedir auxilio a través de una ventana, por lo que el agresor abandonó rápidamente el domicilio.

Así, con la descripción facilitada, los agentes realizaron una batida por la zona, localizando al hombre con las manos manchadas de sangre, cerca del domicilio en el que tuvieron lugar los hechos.

Finalmente, el hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales, siendo informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.

016

Desde la Policía Local de Málaga, han recordado que, tanto si se es víctima de cualquier forma de violencia de género como si se tiene conocimiento de que una mujer pueda ser víctima, se puede llamar al teléfono gratuito 016. Es confidencial, anónimo y no deja rastro en la factura.

Por otra parte, el Ayuntamiento también cuenta con el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), en el que un equipo formado por abogadas especializadas en violencia de género asiste personal y telefónicamente (010 y 679 661 800) a cualquier mujer que lo necesite las 24 horas del día durante todos los días del año.